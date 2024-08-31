Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Кривбасс, Полесье и обанкротившийся Днепр-1 не принесли в копилку ни очка
В мид-уик состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
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В Q4 Лиги чемпионов Динамо не сумело преодолеть барьер в виде австрийского Ред Булл Зальцбург (0:2 дома, 1:1 на выезде). Киевская команда осенью будет играть в Лиге Европы.
Криворожский Кривбасс в Q4 Лиги конференций дважды проиграл испанскому Бетису (0:2 дома, 0:3 в гостях) и вылетел из еврокубков.
В рейтинге 2025 Украина понизилась до 21-й позиции (22.800). За неделю прибавка составила +0.100. У Украины в еврокубках остается 2 клуба из 5: Шахтер в ЛЧ и Динамо в ЛЕ. Три остальных клуба – Кривбасс, Полесье и обанкротившийся Днепр-1 – не принесли в копилку ни очка.
Этой ситуацией воспользовалась Сербия (23.675) и обогнала Украину, получив солидные бонусы за выход Црвены Звезды в основной раунд Лиги чемпионов. У сербов в игре также остается ТСЦ Бачка-Топола в Лиге конференций (аналогично 2 клуба из 5).
Таблица коэффициентов УЕФА 2025
(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)
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2 команды норм могут тянуть страну.
Хотя пусть еще Рух попробует.
У него хотя бы школа своя норм.
Динамо хоч і навчились один одному віддавати пас, користі з того ніякої, останні дві гри підтвердження. Шахтар без збірної Бразилії вже не той шахтар, який міг, а їхня молодь така ж перспективна як і в Динамо.
Тож, ситуація така. Нема на що дивитись.