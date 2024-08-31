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Лига чемпионов
31 августа 2024, 08:23 | Обновлено 31 августа 2024, 08:27
1739
6

Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция

Кривбасс, Полесье и обанкротившийся Днепр-1 не принесли в копилку ни очка

31 августа 2024, 08:23 | Обновлено 31 августа 2024, 08:27
1739
6
Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись ответные матчи 4-го раунда квалификации еврокубков 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В Q4 Лиги чемпионов Динамо не сумело преодолеть барьер в виде австрийского Ред Булл Зальцбург (0:2 дома, 1:1 на выезде). Киевская команда осенью будет играть в Лиге Европы.

Криворожский Кривбасс в Q4 Лиги конференций дважды проиграл испанскому Бетису (0:2 дома, 0:3 в гостях) и вылетел из еврокубков.

В рейтинге 2025 Украина понизилась до 21-й позиции (22.800). За неделю прибавка составила +0.100. У Украины в еврокубках остается 2 клуба из 5: Шахтер в ЛЧ и Динамо в ЛЕ. Три остальных клуба – Кривбасс, Полесье и обанкротившийся Днепр-1 – не принесли в копилку ни очка.

Этой ситуацией воспользовалась Сербия (23.675) и обогнала Украину, получив солидные бонусы за выход Црвены Звезды в основной раунд Лиги чемпионов. У сербов в игре также остается ТСЦ Бачка-Топола в Лиге конференций (аналогично 2 клуба из 5).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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таблица коэффициентов УЕФА Бетис Динамо Киев Лига Европы Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк РБ Зальцбург выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады РБ Зальцбург - Динамо Бетис - Кривбасс Полесье Житомир Днепр-1
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
И как всегда Динамо и Шахтер приносят балы и вечные три нахлебника, которые даже не могут один матч выиграть…
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+2
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Serhii P.
Переконаний, що "Црвена Звезда" - випадковий пасажир у Лізі Чемпіонів. А "Бачка-Топола" - це взагалі що? Сподіваюсь, що по ходу сезону Україна обійде Сербію в таблиці коефіцієнтів , принаймі шанси на це є.
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+1
Умник
Как итог.
2 команды норм могут тянуть страну.
Хотя пусть еще Рух попробует.
У него хотя бы школа своя норм.
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0
DK02
Наглядний приклад, яка ситуація в країні. І мова геть не про футбол, і спорт в цілому.
Динамо хоч і навчились один одному віддавати пас, користі з того ніякої, останні дві гри підтвердження. Шахтар без збірної Бразилії вже не той шахтар, який міг, а їхня молодь така ж перспективна як і в Динамо.
Тож, ситуація така. Нема на що дивитись.
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0
Skor Pion
чотири команди в наш час це ще нормально)
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0
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