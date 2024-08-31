ВИДЕО. Лион и Страсбург устроили голевую перестрелку. Где Соболь?
Вечером 30 августа состоялся стартовый матч 2-й тур чемпионата Германии
Вечером 30 августа состоялся стартовый матч 2-й тур чемпионата Германии.
Лион и Страсбург устроили голевую перестрелку с 7 голами, в которой победу одержали хозяева поля (4:3).
Украинский защитник Эдуард Соболь второй матч подряд не попал в заявку Страсбурга. Украинец летом вернулся во Францию после полугодовой аренды в бельгийском клубе Генк.
Лион одержал первую победу в трех матчах и с 3 очками из 9 занимает 11-е место. Страсбург находится на 7-й позиции (4 пункта из 9).
Лига 1. 3-й тур. 30 августа
Лион – Страсбург – 4:3
Голы: Толиссо, 45+1, Мейтленд-Найлс, 61, Орбан, 63, 72 – Нанаси, 3, Андрей Сантос, 48, Эмега, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
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