30.08.2024 21:30 – FT 1 : 0
Германия31 августа 2024, 06:43 | Обновлено 31 августа 2024, 06:58
34
0
ВИДЕО. Унион Берлин одержал минимальную победу над Санкт-паули
Единственный гол на 34-й минуте забил Бенедикт Холлербах
31 августа 2024, 06:43 | Обновлено 31 августа 2024, 06:58
34
0
Вечером 30 августа состоялся стартовый матч 2-й тур чемпионата Германии.
Унион Берлин дома обыграл Санкт-Паули со счетом 1:0.
Единственный гол на 34-й минуте забил Бенедикт Холлербах.
Унион Берлин набрал 4 очка после двух матчей и стал лидером Бундеслиги
Чемпионат Германии. 2-й тур, 30 августа
Унион Берлин – Санкт-Паули – 1:0
Голы: Бенедикт Холлербах, 34
Видео гола и обзор матча
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Бенедикт Холлербах (Унион Берлин).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 30 августа 2024, 21:16 21
Элина уступила Коко Гофф в матче 1/16 финала американского мейджора
Футбол | 31 августа 2024, 06:44 0
Поединок состоится 31 августа в 19:30 по Киеву
Олимпийские игры | 31.08.2024, 02:36
Футбол | 30.08.2024, 12:12
Футбол | 30.08.2024, 15:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2024, 17:49 6
29.08.2024, 10:47
29.08.2024, 23:27 13
29.08.2024, 23:54 22
29.08.2024, 19:51 308
29.08.2024, 06:23 247
29.08.2024, 08:19 4
29.08.2024, 18:18 8