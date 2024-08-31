ВИДЕО. Унион Берлин одержал минимальную победу над Санкт-паули

Вечером 30 августа состоялся стартовый матч 2-й тур чемпионата Германии.

Унион Берлин дома обыграл Санкт-Паули со счетом 1:0.

Единственный гол на 34-й минуте забил Бенедикт Холлербах.

Унион Берлин набрал 4 очка после двух матчей и стал лидером Бундеслиги

Чемпионат Германии. 2-й тур, 30 августа

Унион Берлин – Санкт-Паули – 1:0

Голы: Бенедикт Холлербах, 34

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