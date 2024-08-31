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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Халидж
29.08.2024 21:00 – FT 0 : 1
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
31 августа 2024, 06:34 | Обновлено 31 августа 2024, 06:44
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ВИДЕО. Бензема забил за Аль-Иттихад в Саудовской Аравии

Опытный француз помог своему клубу выиграть у команды Аль-Таавун

31 августа 2024, 06:34 | Обновлено 31 августа 2024, 06:44
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ВИДЕО. Бензема забил за Аль-Иттихад в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 29 августа состоялись три матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный французский форвард Карим Бензема забил гол за Аль-Иттихад и помог своему клубу выиграть у команды Аль-Таавун (2:1)ю

В чемпионате Саудовской Аравии лидируют: Аль-Хиляль, Аль-Кадисия, Аль-Иттихад, Аль-Иттифак (по 6 очков из 6).

Чемпионат Саудовской Аравии

2-й тур, 29 августа

Аль-Рияд – Аль-Холуд – 3:1

Голы: Джахфали, 21 (автогол), Баеш, 75, Салех, 90+4 – Кольядо, 50

Аль-Халидж – Аль-Шабаб – 0:1

Гол: Карраско, 60

Аль-Иттихад – Аль-Таавун – 2:1

Голы: Бензема, 70, Ауар, 90+8 (пен) – Барроу, 59

Турнирная таблица

ВИДЕО. Бензема забил за Аль-Иттихад в Саудовской Аравии

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Аль-Таавун Янник Феррейра Карраско Аль-Рияд Аль-Халидж Аль-Шабаб
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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