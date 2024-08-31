ВИДЕО. Бензема забил за Аль-Иттихад в Саудовской Аравии
Опытный француз помог своему клубу выиграть у команды Аль-Таавун
Вечером 29 августа состоялись три матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный французский форвард Карим Бензема забил гол за Аль-Иттихад и помог своему клубу выиграть у команды Аль-Таавун (2:1)ю
В чемпионате Саудовской Аравии лидируют: Аль-Хиляль, Аль-Кадисия, Аль-Иттихад, Аль-Иттифак (по 6 очков из 6).
Чемпионат Саудовской Аравии
2-й тур, 29 августа
Аль-Рияд – Аль-Холуд – 3:1
Голы: Джахфали, 21 (автогол), Баеш, 75, Салех, 90+4 – Кольядо, 50
Аль-Халидж – Аль-Шабаб – 0:1
Гол: Карраско, 60
Аль-Иттихад – Аль-Таавун – 2:1
Голы: Бензема, 70, Ауар, 90+8 (пен) – Барроу, 59
Турнирная таблица
ВИДЕО. Бензема забил за Аль-Иттихад в Саудовской Аравии
События матча
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