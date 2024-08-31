ПЕЛЛЕГРИНИ: «Самой важной задачей было отобраться в основной этап ЛК»

Наставник испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу над «Кривбассом» (3:0) в матче квалификации Лиги конференций 2024/25.

«Самой важной задачей для Бетиса было отобраться в основной этап. Мы сделали важный шаг в первом матче, и это подтвердилось во второй игре. Должен быть хороший состав, чтобы пройти как можно дальше в трех соревнований. Первая цель выполнена – пройти в основной этап.

Я рад за игроков, которые показывают хорошую индивидуальную игру. Я рад за Абде, Родри, Икера Лосаду, Альтимира. Чтобы оказать давление, нужно показывать такие игры, как эта. Команда должна реагировать по всем направлениям.

То, что произошло в минувшем году, уже в прошлом. Многое изменилось, и это другой сезон. Мы думали о квалификации в основной этап. Мы пришли с холодной головой, не волнуясь о результате, и цель была достигнута».

Мануэль Пеллерини провел 200 матчей на тренерском мостике Бетиса и получил специальный подарок от клуба.