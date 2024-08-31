ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Неудача с Бетисом станет стимулом работать еще больше»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал матч Лиги конференций
Полузащитник криворожского Кривбасса Дмитрий Хомченовский прокомментировал второй матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против испанского Бетиса (0:3).
– Дмитрий, как прокомментируешь игру?
– Конечно, команда разочарована, ведь мы не прошли в групповой этап. Хочется всем поблагодарить: наш клуб, болельщиков за поддержку; нашим защитникам, ВСУ – без них у нас бы не было такой возможности. Команда билась до последнего. Эта неудача будет стимулом для «Кривбасса» работать еще больше, чтобы прогрессировать в чемпионате Украины и одерживать новые победы.
Очень хочется вернуться к этой невероятной еврокубковой атмосфере уже в следующем году и выступить лучше, будем делать все для этого. Для ребят впервые игравших на таком уровне – это большой опыт, они почувствовали, что такое европейский футбол.
– Испытывали ли психологическое давление со стороны фанов «Бетиса», ведь стадион был довольно неплохо заполнен?
– Не сказал бы, что было тяжело. Напротив: мы этого хотели и ждали. Невероятно играть при такой аудитории.
– Как считаешь, в чем причина того, что «Кривбасс» пропустил три гола за четыре минуты перед перерывом?
– Затрудняюсь сразу ответить, надо разбираться. Мы все проанализируем и в дальнейшем будем стараться таких досадных ошибок больше не допускать.
– «Кривбасс» получил большой опыт в этих четырех матчах?
– Сто процентов. Мы поняли, как это играть против команд европейского уровня. Эти матчи пойдут нам только на пользу.
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