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Лига конференций
31 августа 2024, 06:08 | Обновлено 31 августа 2024, 06:18
13
0

ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Неудача с Бетисом станет стимулом работать еще больше»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал матч Лиги конференций

31 августа 2024, 06:08 | Обновлено 31 августа 2024, 06:18
13
0
ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Неудача с Бетисом станет стимулом работать еще больше»
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

Полузащитник криворожского Кривбасса Дмитрий Хомченовский прокомментировал второй матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против испанского Бетиса (0:3).

– Дмитрий, как прокомментируешь игру?

– Конечно, команда разочарована, ведь мы не прошли в групповой этап. Хочется всем поблагодарить: наш клуб, болельщиков за поддержку; нашим защитникам, ВСУ – без них у нас бы не было такой возможности. Команда билась до последнего. Эта неудача будет стимулом для «Кривбасса» работать еще больше, чтобы прогрессировать в чемпионате Украины и одерживать новые победы.

Очень хочется вернуться к этой невероятной еврокубковой атмосфере уже в следующем году и выступить лучше, будем делать все для этого. Для ребят впервые игравших на таком уровне – это большой опыт, они почувствовали, что такое европейский футбол.

– Испытывали ли психологическое давление со стороны фанов «Бетиса», ведь стадион был довольно неплохо заполнен?

– Не сказал бы, что было тяжело. Напротив: мы этого хотели и ждали. Невероятно играть при такой аудитории.

– Как считаешь, в чем причина того, что «Кривбасс» пропустил три гола за четыре минуты перед перерывом?

– Затрудняюсь сразу ответить, надо разбираться. Мы все проанализируем и в дальнейшем будем стараться таких досадных ошибок больше не допускать.

– «Кривбасс» получил большой опыт в этих четырех матчах?

– Сто процентов. Мы поняли, как это играть против команд европейского уровня. Эти матчи пойдут нам только на пользу.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс Дмитрий Хомченовский
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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