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  4. КОЖУШКО: «Мы дали бой Бетису, пытались прессинговать. Это бесценный опыт»
Лига конференций
31 августа 2024, 05:57 | Обновлено 31 августа 2024, 06:14
28
0

КОЖУШКО: «Мы дали бой Бетису, пытались прессинговать. Это бесценный опыт»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал матч Лиги конференций

31 августа 2024, 05:57 | Обновлено 31 августа 2024, 06:14
28
0
КОЖУШКО: «Мы дали бой Бетису, пытались прессинговать. Это бесценный опыт»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал второй матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против испанского «Бетиса» (0:3).

– Олег, почему не удалось получить положительный результат?

– До пропущенного гола «Кривбасс» выглядел очень неплохо. Мы давали бой «Бетису», пытались прессинговать. У нас был классный момент, чтобы забить, но не реализовали. Затем пропустили в свои ворота, а потом сразу еще, и это где-то повлияло на нас психологически. После чего игра в первом тайме была окончена.

– Атмосфера чужого стадиона дополнительно давила на Кривбасс?

– Не думаю. Для каждого игрока – это праздник, такая атмосфера. Напротив: она только мотивировала демонстрировать хороший футбол.

– Четыре матча в еврокубках. Какой опыт получил Кривбасс?

– Бесценный опыт. Он пойдет нам на пользу в УПЛ. Высокий уровень еврокубков – большая школа нашей команды.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс Олег Кожушко
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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