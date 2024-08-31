КОЖУШКО: «Мы дали бой Бетису, пытались прессинговать. Это бесценный опыт»
Нападающий «Кривбасса» прокомментировал матч Лиги конференций
Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал второй матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против испанского «Бетиса» (0:3).
– Олег, почему не удалось получить положительный результат?
– До пропущенного гола «Кривбасс» выглядел очень неплохо. Мы давали бой «Бетису», пытались прессинговать. У нас был классный момент, чтобы забить, но не реализовали. Затем пропустили в свои ворота, а потом сразу еще, и это где-то повлияло на нас психологически. После чего игра в первом тайме была окончена.
– Атмосфера чужого стадиона дополнительно давила на Кривбасс?
– Не думаю. Для каждого игрока – это праздник, такая атмосфера. Напротив: она только мотивировала демонстрировать хороший футбол.
– Четыре матча в еврокубках. Какой опыт получил Кривбасс?
– Бесценный опыт. Он пойдет нам на пользу в УПЛ. Высокий уровень еврокубков – большая школа нашей команды.
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