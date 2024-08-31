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  4. Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 06:16 |
214
0

Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро

Таулант Сефери продолжит карьеру в турецкой команде Бодрумспор

31 августа 2024, 06:16 |
214
0
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Таулант Сефери

27-летний албанский форвард полтавской Ворсклы Таулант Сефери покинет клуб и присоединиться к турецкой команде Бодрумспор.

По информации Transfermarkt, полтавчане получат за полноценный трансфер своего самого ценного игрока 1.5 миллиона евро. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Сефери с лета минувшего года выступал в ОАЭ за «Бани Яс». На его счету 12 голов и 8 ассистов в 28 матчах. Впрочем, этот клуб не воспользовался правом выкупа контракта албанского нападающего, и тот изначально вернулся в Украину. Была информация, что Таулантом интересуются клубы из Хорватии и Германии, но, как оказалось, он выбрал вариант с Турцией.

Летом Сефери вместе со сборной Албании участвовал на Евро-2024. На его счету 2 выхода на поле: в стартовом составе на поединок против Италии и со скамейки запасных во встрече с хорватами.

В системе Ворсклы Сефери находился с 2022 года. За все время он провел 28 поединков и забил 13 мячей.

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Таулант Сефери Transfermarkt Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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