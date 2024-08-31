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Чемпионат Италии
Лацио
31.08.2024 21:45 - : -
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Италия
31 августа 2024, 05:52 | Обновлено 31 августа 2024, 05:53
32
0

Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 августа в 21:45 по Киеву

31 августа 2024, 05:52 | Обновлено 31 августа 2024, 05:53
32
0
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на «Стадио Олимпико» пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда настолько же резко просела в прошлом сезоне, как до этого неожиданно выстреливала, став вице-чемпионом Италии в 2023-м году. Тогда Сарри был героем - как же, лучший результат за пару десятилетий. Но следующий сезон уже Курильщик не доработал. Уже без него орлы выбрались хотя бы на седьмое место в группе. Летом появился новый наставник, переманенный из Вероны Барони. При этом менялся состав, чего стоил отъезд в Стамбул местной легенды, но уже возрастного нападающего, Иммобиле. Его, похоже, призван заменить арендованный у Салернитаны Булайе Диа. А другие линии команды укрепили Нуну Таварешем и Кастровилли. Стартовать получилось в новом сезоне с достаточно уверенной победы над Венецией - новичка разбили 3:1. Но Удинезе на выезде уступили 1:2.

Милан

Клуб в прошлом сезоне стал вице-чемпионом страны - лучше смотрелся только соседний, и вражеский, Интер. Но на этом в сотрудничестве с Пиоли поставили на Сан-Сиро точку. Стефано дал многое, в том числе вернул россонери скудетто, но еще осенью было понятно, что руководство проекта решило, что сотрудничество с этим специалистом себя исчерпало, и искало повод для разрыва. Сменил его Паулу Фонсека - экс-наставник Шахтера и Ромы вернулся в итальянский футбол после неплохих результатов в Лилле. Но португалец чуть не проиграл дебютный матч, с другой стороны, его подопечные отыгрались с Торино с 0:2 после 88-й минуты, в том числе забил и новичок, Мората. На поле Пармы потом и вовсе уступили 1:2.

Статистика личных встреч

Красно-черные выиграли шесть из семи последних очных матча, в том числе все три крайних.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной, хотя и отдают преимущество вице-чемпиону даже на выезде. Обоим клубам нужно реабилитироваться - ставим на то, что они на пару сделают тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,88).

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Лацио Милан Лацио - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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