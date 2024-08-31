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Лига чемпионов
31 августа 2024, 05:39 | Обновлено 31 августа 2024, 05:51
77
0

БОНДАРЬ: «Игры против команд из Германии Шахтеру всегда даются тяжело»

Защитник «Шахтера» рассказал о новом формате и жеребьевке Лиги чемпионов

31 августа 2024, 05:39 | Обновлено 31 августа 2024, 05:51
77
0
БОНДАРЬ: «Игры против команд из Германии Шахтеру всегда даются тяжело»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о новом формате и жеребьевке Лиги чемпионов.

– Валерий, какие эмоции после жеребьевки Лиги чемпионов?

– В группу попали очень хорошие и сильные соперники, будет интересно проявить себя в матчах с ними, особенно с новыми командами, с которыми сыграем впервые.

– Лично для тебя кто из соперников самый интересный?

– «Арсенал».

– Удалось ли полностью разобраться с новым форматом Лиги чемпионов?

– Разобрались, что будет восемь поединков: до декабря – шесть, как и при предыдущем формате Лиги чемпионов, а потом еще две, четыре встречи дома и четыре на выезде. Не смог запомнить, с какими соперниками будем играть дома, а с какими на выезде. Думаю, матчи будут очень интересными. Жеребьевка и новый формат тоже интересны. Будем настраиваться на каждое противостояние.

– Какими были эмоции во время жеребьевки первой корзины, когда выпали два гранда немецкого футбола, среди которых прошлогодний финалист Лиги чемпионов?

– Если вспомнить наши прошлогодние выступления, можно заключить, что игры против команд из Германии всегда даются нам тяжело. В первой корзине нет слабых соперников: каждая команда либо становится чемпионом своей страны, либо проходит далеко в Лиге чемпионов. Будет очень интересно сыграть с каждым соперником, ведь все они входят в пятерку лучших команд своих чемпионатов. Здесь нет коллективов, не заслуживающих играть в Лиге чемпионов.

– Общались ли с тренерским штабом относительно того, как будете готовиться к матчам Лиги чемпионов при новом формате, ведь, как известно, они будут проходить и в январе, а из-за этого будет меньше времени на отдых и темп другой?

– Если мы стремимся играть на высоком уровне и брать пример с грандов, то должны ориентироваться на топовые чемпионаты, такие как английский или немецкий, где матчи проводят даже в новогодний период. Надо привыкать к такому темпу. Первый круг чемпионата заканчивается в декабре, и, вероятно, будет отпуск. Полагаю, тренерский штаб и команда будут готовы к матчам в январе.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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