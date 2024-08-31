Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУДАКОВ: «Недавно я говорил, что хочу сыграть с Боруссией и Арсеналом»
Лига чемпионов
31 августа 2024, 05:21 | Обновлено 31 августа 2024, 05:40
75
0

СУДАКОВ: «Недавно я говорил, что хочу сыграть с Боруссией и Арсеналом»

Хавбек «Шахтера» рассказал о новом формате и соперниках в Лиге чемпионов

31 августа 2024, 05:21 | Обновлено 31 августа 2024, 05:40
75
0
СУДАКОВ: «Недавно я говорил, что хочу сыграть с Боруссией и Арсеналом»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о новом формате и о соперниках в Лиге чемпионов.

– Георгий, доволен жеребьевкой?

– В принципе, все команды интересны. В Лиге чемпионов слабых команд нет. Я мечтал сыграть на стадионах «Боруссии» и «Арсенала», и теперь две мои мечты сбудутся. В общем доволен жеребьевкой.

– Говоря о соперниках, ты вспомнил «Арсенал», где играет Александр Зинченко. Во время жеребьевки печатал ему сообщение или оставил это позже?

– Если честно, я бы еще хотел сыграть с Бенфикой, где выступает Анатолий Трубин. Сообщение еще не опубликовал, но, думаю, в сборной это обсудим.

– Как тебе новый формат Лиги чемпионов, удалось ли разобраться с ним?

– Немного был шокирован, до последнего не понимал, что происходит, но уже разобрался.

– Раньше командам приходилось долго ждать определения соперников в своих группах, но теперь, благодаря компьютерной системе жеребьевки, это происходит почти мгновенно. Как считаешь, легче ли узнавать всех соперников сразу?

– Гораздо легче.

– С каким из соперников больше всего хочется сыграть?

– Действительно, будет интересно сыграть со всеми командами, ведь ни с одной из них еще не играл.

– Некоторые матчи будут проходить в январе. Как будете готовиться к ним, если в таком случае команде придется выходить из отпуска раньше?

– Если честно, еще не знаю полноценный график. Конечно, будем готовиться, но это не зависит от меня, а от расписания команды, под которую я уже подстраиваюсь.

– Перед жеребьевкой, вероятно, вместе с одноклубниками вы делали прогнозы относительно потенциальных соперников. Получили ли того, о ком вспоминали?

– Недавно записывали видео, где я сказал, что хотел бы сыграть с «Боруссией» и «Арсеналом». О других соперниках не упоминал.

По теме:
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку, готовясь к важной игре УПЛ с Кривбассом
БОНДАРЬ: «Игры против команд из Германии Шахтеру всегда даются тяжело»
Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Шахтер Донецк жеребьевка Лиги чемпионов Лига чемпионов Георгий Судаков
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. А как же Осимхен? Саудовский клуб подписал форварда-лудомана
Футбол | 31 августа 2024, 04:29 0
ОФИЦИАЛЬНО. А как же Осимхен? Саудовский клуб подписал форварда-лудомана
ОФИЦИАЛЬНО. А как же Осимхен? Саудовский клуб подписал форварда-лудомана

Айван Тоуни перешел в Аль-Ахли из Брентфорда за 40 млн фунтов стерлингов

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 31 августа 2024, 03:47 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Ястремская на US Open 2024 проиграла детям в смешанном парном разряде
Теннис | 31.08.2024, 03:29
Ястремская на US Open 2024 проиграла детям в смешанном парном разряде
Ястремская на US Open 2024 проиграла детям в смешанном парном разряде
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Футбол | 30.08.2024, 15:55
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Теннис | 30.08.2024, 21:16
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
29.08.2024, 06:23 247
Футбол
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
29.08.2024, 23:54 22
Футбол
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
29.08.2024, 13:13
Олимпийские игры
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
29.08.2024, 13:55 53
Футбол
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29.08.2024, 19:51 308
Футбол
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
29.08.2024, 21:01 1
Теннис
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
29.08.2024, 10:47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем