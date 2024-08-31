СУДАКОВ: «Недавно я говорил, что хочу сыграть с Боруссией и Арсеналом»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о новом формате и о соперниках в Лиге чемпионов.

– Георгий, доволен жеребьевкой?

– В принципе, все команды интересны. В Лиге чемпионов слабых команд нет. Я мечтал сыграть на стадионах «Боруссии» и «Арсенала», и теперь две мои мечты сбудутся. В общем доволен жеребьевкой.

– Говоря о соперниках, ты вспомнил «Арсенал», где играет Александр Зинченко. Во время жеребьевки печатал ему сообщение или оставил это позже?

– Если честно, я бы еще хотел сыграть с Бенфикой, где выступает Анатолий Трубин. Сообщение еще не опубликовал, но, думаю, в сборной это обсудим.

– Как тебе новый формат Лиги чемпионов, удалось ли разобраться с ним?

– Немного был шокирован, до последнего не понимал, что происходит, но уже разобрался.

– Раньше командам приходилось долго ждать определения соперников в своих группах, но теперь, благодаря компьютерной системе жеребьевки, это происходит почти мгновенно. Как считаешь, легче ли узнавать всех соперников сразу?

– Гораздо легче.

– С каким из соперников больше всего хочется сыграть?

– Действительно, будет интересно сыграть со всеми командами, ведь ни с одной из них еще не играл.

– Некоторые матчи будут проходить в январе. Как будете готовиться к ним, если в таком случае команде придется выходить из отпуска раньше?

– Если честно, еще не знаю полноценный график. Конечно, будем готовиться, но это не зависит от меня, а от расписания команды, под которую я уже подстраиваюсь.

– Перед жеребьевкой, вероятно, вместе с одноклубниками вы делали прогнозы относительно потенциальных соперников. Получили ли того, о ком вспоминали?

– Недавно записывали видео, где я сказал, что хотел бы сыграть с «Боруссией» и «Арсеналом». О других соперниках не упоминал.