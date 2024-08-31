Атлетик Бильбао

31 августа на «Сан-Мамес» пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором «Атлетик» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда в прошлом сезоне стояла перед сложным, но приятным выбором. Она могла сосредоточить весной основные усилия на борьбе за место в квартете лучших Примеры - по ходу розыгрыша получалось занимать заветное 4-е место. Но Эрнесто Вальверде сместил акценты в сторону Копы дель Рей. И его ставка сыграла: получилось выиграть кубок, аккурат к 40-летнему юбилею предыдущего такого же успеха. Правда, за борьбой и празднованиями уже были не до того, чтобы еще и за Лигу чемпионов сражаться. Тем не менее, летом получилось сохранить обойму, и даже Нико Уильямса. Но стартовали баски в новой темпораде не лучшим образом, ограничившись ничьей 1:1 с Хетафе дома. Потом с Барселоной, открыв счет, уступили, пропустив дважды в последние пол часа. И только Валенсию обыграли - там гол Прадоса в раздевалку остался единственным.

Атлетико

Клуб получил выгоду как раз от успешного кубкового похода соперника из Бильбао - а то вполне реальным был финиш не только под выстрелившей Жироной, но и ниже старого соперника из Страны Басков. Диего Симеоне, похоже, воспринял это как сигнал о необходимости перестройки команды. В итоге летом на выход отправились Савич, Эрмосо, Сауль, Мората, и наконец-то избавились от Жоау Феликса. Португальца отправили в Челси получив взамен Галлахера, кроме того, подписали Ле Нормана, Серлота и Хулиана Альвареса. Уже после начала чемпионата подписали и Лангле. Правда, матрасники все равно начали только с ничьей против Вильярреала. А, разгромив потом Жирону, дома ограничились 0:0 с новичком дивизиона - Эспаньолом.

Статистика личных встреч

Баски выиграли у столичного клуба и в чемпионате, и, дважды, в кубковых полуфиналах. И только в апреле дома Чоло-Тим дома взяли реванш со счетом 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы равными и ждут упорной, но не результативной игры. Но, кажется, биться будут именно за победу - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,82).