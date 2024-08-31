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  4. ВИДЕО. Чеберко сыграл за Коламбус Крю в матче против Филадельфии Юнион
МЛС США
Филадельфия Юнион
29.08.2024 02:30 – FT 0 : 1
Коламбус Крю
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
31 августа 2024, 04:09 | Обновлено 31 августа 2024, 04:22
15
0

ВИДЕО. Чеберко сыграл за Коламбус Крю в матче против Филадельфии Юнион

Матч MLS закончился победой Коламбус Крю со счетом 1:0

31 августа 2024, 04:09 | Обновлено 31 августа 2024, 04:22
15
0
ВИДЕО. Чеберко сыграл за Коламбус Крю в матче против Филадельфии Юнион
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

В очередном матче MLS встретились Филаделья Юнион и Коламбус Крю

Игра закончилась победой Коламбус Крю со счетом 1:0.

Украинский защитник Евгений Чеберко сыграл весь матч и помог своей команде победить.

MLS. 29 августа

Филаделья Юнион – Коламбус Крю – 0:1

Гол: Яу Йебоа, 75

Видео гола и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Yaw Yeboah (Коламбус Крю).
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Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS) Филадельфия Юнион Колорадо Рэпидс Евгений Чеберко Коламбус Крю видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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