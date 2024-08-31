29.08.2024 02:30 – FT 0 : 1
Major League Soccer31 августа 2024, 04:09 | Обновлено 31 августа 2024, 04:22
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ВИДЕО. Чеберко сыграл за Коламбус Крю в матче против Филадельфии Юнион
Матч MLS закончился победой Коламбус Крю со счетом 1:0
31 августа 2024, 04:09 | Обновлено 31 августа 2024, 04:22
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В очередном матче MLS встретились Филаделья Юнион и Коламбус Крю
Игра закончилась победой Коламбус Крю со счетом 1:0.
Украинский защитник Евгений Чеберко сыграл весь матч и помог своей команде победить.
MLS. 29 августа
Филаделья Юнион – Коламбус Крю – 0:1
Гол: Яу Йебоа, 75
Видео гола и обзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Yaw Yeboah (Коламбус Крю).
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