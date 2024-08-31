Источник: экс-форвард Днепра-1 в день 20-летия подпишет контракт в Венгрии

Экс-форвард Днепра-1 Даниэль Кивинда подпишет контракт с венгерским клубом Фехервар 31 августа в день своего 20-летия.

Срок соглашения экс-нападающего Днепра-1 с венгерским клубом рассчитан на один год, сообщает ТаТоТаке.

После 5 тура Фехервар идет на 7 месте в чемпионате Венгрии. В команде играет еще один украинец – 27-летний хавбек Богдан Мельник.

Даниэль Кивинда в прошлом сезоне сыграл за Днепр-1 9 матчей УПЛ, 1 игру Кубка Украины и 2 встречи Лиги Европы, без забитых голов.