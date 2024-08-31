Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: экс-форвард Днепра-1 в день 20-летия подпишет контракт в Венгрии
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 03:41 | Обновлено 31 августа 2024, 03:54
41
0

Источник: экс-форвард Днепра-1 в день 20-летия подпишет контракт в Венгрии

Даниэль Кивинда станет футболистом клуба Фехервар

31 августа 2024, 03:41 | Обновлено 31 августа 2024, 03:54
41
0
Источник: экс-форвард Днепра-1 в день 20-летия подпишет контракт в Венгрии
СК Днепр-1. Даниэль Кивинда

Экс-форвард Днепра-1 Даниэль Кивинда подпишет контракт с венгерским клубом Фехервар 31 августа в день своего 20-летия.

Срок соглашения экс-нападающего Днепра-1 с венгерским клубом рассчитан на один год, сообщает ТаТоТаке.

После 5 тура Фехервар идет на 7 месте в чемпионате Венгрии. В команде играет еще один украинец – 27-летний хавбек Богдан Мельник.

Даниэль Кивинда в прошлом сезоне сыграл за Днепр-1 9 матчей УПЛ, 1 игру Кубка Украины и 2 встречи Лиги Европы, без забитых голов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси сплавил травмированного форварда в аренду клубу АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. А как же Осимхен? Саудовский клуб подписал форварда-лудомана
Источник: Ворскла продала легионера во французский клуб
трансферы свободный агент Днепр-1 чемпионат Венгрии по футболу трансферы УПЛ Фехервар Даниэль Кивинда ТаТоТаке день рождения юбилей Богдан Мельник
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Футбол | 30 августа 2024, 21:13 2
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо

Главный тренер сборной Украины считает, что могло быть как и лучше, так и хуже

Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Теннис | 30 августа 2024, 22:59 34
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open
Костюк снова проиграла Наварро и вслед за Свитолиной вылетела из US Open

Марта уступила Эмме в трех сетах в матче 1/16 финала

Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Футбол | 30.08.2024, 17:49
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Орлы едва спаслись. Бенфика потеряла очки, Трубин пропустил один мяч
Футбол | 31.08.2024, 00:41
Орлы едва спаслись. Бенфика потеряла очки, Трубин пропустил один мяч
Орлы едва спаслись. Бенфика потеряла очки, Трубин пропустил один мяч
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Футбол | 30.08.2024, 15:55
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
30.08.2024, 00:05 1
Футбол
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29.08.2024, 19:51 308
Футбол
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
Монфис завершил борьбу на US Open, поскандалив с судьей
29.08.2024, 10:47
Теннис
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
ВИДЕО. Снова за старое. Остапенко попала мячом в голову Людмиле Киченок
29.08.2024, 03:49 2
Теннис
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
Экс-первая ракетка мира снялась с матча US Open после трех розыгрышей
29.08.2024, 21:01 1
Теннис
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 21
Теннис
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
30.08.2024, 14:41 264
Футбол
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем