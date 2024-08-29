Бывший суперталант Днепра-1 нашел себе новый клуб
Даниэль Кивинда продолжит карьеру в «Фехерваре»
Талантливый украинский нападающий Даниэль Кивинда может вскоре стать игроком венгерского «Фехервара», сообщает издание Sportal.
По информации источника, 19-летний экс-футболист «Днепра-1» уже отправился на просмотр в клубе. Напомним, после прекращения существования спортивного клуба форвард находится в статусе свободного агента.
В сезоне 2023/24 Даниэль Кивинда провел 12 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеской сборной Украины в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Даниэлем Кивиндой интересуется американский «Шарлотт».
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