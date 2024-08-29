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Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 13:38 |
1493
0

Бывший суперталант Днепра-1 нашел себе новый клуб

Даниэль Кивинда продолжит карьеру в «Фехерваре»

29 августа 2024, 13:38 |
1493
0
Бывший суперталант Днепра-1 нашел себе новый клуб
СК Днепр-1. Даниэль Кивинда

Талантливый украинский нападающий Даниэль Кивинда может вскоре стать игроком венгерского «Фехервара», сообщает издание Sportal.

По информации источника, 19-летний экс-футболист «Днепра-1» уже отправился на просмотр в клубе. Напомним, после прекращения существования спортивного клуба форвард находится в статусе свободного агента.

В сезоне 2023/24 Даниэль Кивинда провел 12 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока юношеской сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Даниэлем Кивиндой интересуется американский «Шарлотт».

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Даниэль Кивинда Фехервар Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Венгрии по футболу свободный агент
Дмитро Вербинський Источник
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