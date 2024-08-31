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  4. Ястремская на US Open 2024 проиграла детям в смешанном парном разряде
US Open
31 августа 2024, 03:29 |
115
2

Ястремская на US Open 2024 проиграла детям в смешанном парном разряде

Даяна и Макс Перселл сенсационно уступили тандему Ива Йович / Кейлан Бегун

31 августа 2024, 03:29 |
115
2
Ястремская на US Open 2024 проиграла детям в смешанном парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США 2024.

В 1/16 финала украинка вместе со своим напарником Максом Перселлом (Австралия) в двух сетах проиграли американском тандему Ива Йович / Кайлан Бегун, который получил wild card в основную сетку.

US Open 2024. Микст. 1/16 финала

Ива Йович (США) / Кайлан Бегун (США) [WC] – Даяна Ястремская (Украина) / Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:4

Иве всего 16 лет, а Кайлану только в конце мая исполнилось 18. Далее они сыграют против четвертых сеяных Барборы Крейчиковой и Мэттью Эбдена.

Ястремская на кортах Нью-Йорка также сыграла и в одиночном разряде, где уже в 1-м раунде уступила Юле Нимайер.

Украину в миксте продолжит представлять только Надежда Киченок. Ранее из смешанного парного разряда на USO вылетела и Людмила Киченок.

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Ива Йович Даяна Ястремская Макс Перселл US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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sirjoga
Ну що тут скажеш, прогресує
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ТвояМамка
Браво, школота)
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