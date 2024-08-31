Ястремская на US Open 2024 проиграла детям в смешанном парном разряде
Даяна и Макс Перселл сенсационно уступили тандему Ива Йович / Кейлан Бегун
Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США 2024.
В 1/16 финала украинка вместе со своим напарником Максом Перселлом (Австралия) в двух сетах проиграли американском тандему Ива Йович / Кайлан Бегун, который получил wild card в основную сетку.
US Open 2024. Микст. 1/16 финала
Ива Йович (США) / Кайлан Бегун (США) [WC] – Даяна Ястремская (Украина) / Макс Перселл (Австралия) – 6:4, 6:4
Иве всего 16 лет, а Кайлану только в конце мая исполнилось 18. Далее они сыграют против четвертых сеяных Барборы Крейчиковой и Мэттью Эбдена.
Ястремская на кортах Нью-Йорка также сыграла и в одиночном разряде, где уже в 1-м раунде уступила Юле Нимайер.
Украину в миксте продолжит представлять только Надежда Киченок. Ранее из смешанного парного разряда на USO вылетела и Людмила Киченок.
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