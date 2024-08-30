КАРДАШ: «Убежден, что Шовковский при подготовке к ЛЕ учтет каждую мелочь»

После жеребьевки определились соперники футболистов киевского «Динамо» в основной части Лиги Европы. Всего за почетный приз борьбу продолжает 36 команд.

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на выступление киевского клуба во втором по силе европейском турнире:

«Сейчас очень многое будет зависеть, как команды будут готовы функционально. Ведь тем же динамовцам предстоит выступать на нескольких «фронтах» на клубном уровне, добавьте сюда еще матчи в составе сборной Украины. Следует учесть и то, что некоторые трудности с восстановлением могут возникнуть из-за логистических проблем.

Вот почему преимущество будут иметь участники с длинной скамейкой запасных, ведь с максимальной выкладкой нужно будет действовать не только в еврокубках, но и на внутренней арене. Поэтому, пожалуй, уместно было во время летнего трансферного «окна» усилиться еще 1-2 новичками, прежде всего укрепить атаку.



Все же, убежден, что руководитель киевлян Александр Шовковский при подготовке учтет каждый пустяк и к решающим поединкам динамовцы подойдут во всеоружии. По моему мнению, в группе, куда попали динамовцы, проходных матчей не будет. Есть представители топ-чемпионатов, остальные – с немалым международным опытом. Однако тот уровень подготовки, который киевляне демонстрируют в последнее время, дает основания надеяться, что они пробьются в следующий раунд», – сказал Кардаш.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался по поводу результатов жеребьевки Лиги Европы для «Динамо».