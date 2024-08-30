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  4. Ребров объяснил, почему Довбику сейчас очень тяжело играть за Рому
Италия
30 августа 2024, 21:39 |
1850
0

Ребров объяснил, почему Довбику сейчас очень тяжело играть за Рому

Наставник сборной Украины верит, что и Артем, и римляне будут добавлять по ходу сезона

30 августа 2024, 21:39 |
1850
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Ребров объяснил, почему Довбику сейчас очень тяжело играть за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, почему 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику тяжело адаптироваться в римской Роме после перехода из каталонской Жироны:

– Я всегда с особым интересом просматриваю матчи команд, где играют футболисты сборной или потенциальные кандидаты в нее. Смотрел первые игры Ромы в Серии А (1:1 с Кальяри, 1:2 против Эмполи, и видно, что команда Даниэле Де Росси еще не набрала необходимых кондиций. Однако есть уверенность, что в течение сезона Рома будет прибавлять.

– Что скажете об уровне игры Довбика? Как-то Артем пока чувствует себя не совсем в своей тарелке, как мне кажется. Пока без голов…

– Довбику нужно время. Понимаете, когда он был в Жироне, команда играла на него, а в Роме – нет. Было огромное количество фланговых передач конкретно на Артема. Если проанализировать, то большинство своих голов в Испании он забил из пределов вратарской.

А игроки Ромы пока так не играют, не грузят на Довбика. Хотя у него в первых двух поединках было два неплохих голевых момента, мог забивать, но попал в перекладину. Я верю, что и Рома, как я уже говорил, и Довбик лично, от игры к игре будут прибавлять.

– Может, Довбику для голов не хватает Цыганкова?

– Возможно. Цыганков действительно очень много помогал Довбику в Жироне, активно ассистировал на него. Да давайте не забывать и о Савио, из передач которого Артем забил не один и не два гола. Сейчас Довбику нужно время, чтобы адаптироваться к Серии А, новой команде, своим новым партнерам, – сказал Ребров.

Ребров также высказался о результатах жеребьевки для киевского Динамо в Лиге Европы 2024/25.

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Сергей Ребров Артем Довбик Рома Рим
Даниил Агарков Источник: Украинский футбол
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