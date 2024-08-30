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Лига Европы
30 августа 2024, 19:51 |
2457
3

Довбик, Яремчук, Динамо и другие. Определен неожиданный фаворит Лиги Европы

Главный претендент на титул – Тоттенхэм, второй – Ман Юнайтед, а на 3-м месте – Рома

30 августа 2024, 19:51 |
2457
3
Довбик, Яремчук, Динамо и другие. Определен неожиданный фаворит Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги Европы.

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В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Букмекерские конторы выбрали фаворитов на титул ЛЕ. Главным претендентом на трофей является Тоттенхэм – 5.50. Возможно, шпоры – одна из самых сильных команд текущего розыгрыша второго по силе еврокубка, но у лондонского клуба последний титул датируется 2008 годом, что добавляет неожиданности в выборе главного фаворита от букмекеров.

Вторым претендентом является Манчестер Юнайтед (6.00). На 3-м месте идет Рома (9.00), цвета которой защищает украинский форвард Артем Довбик.

На 4-й позиции идет Реал Сосьедад (12.00), далее располагаются Порту и Атлетик Бильбао – 13.00. Реальными выглядят и шансы Лацио – 15.00. Успех остальных клубов котируется выше 20.00.

Что касается Олимпиакоса, за который выступает еще один нападающий сборной Украины Роман Яремчук, то на его трофей можно поставить с коэффициентом 25.00.

Украину в Лиге Европы 2024/25 будет представлять Динамо Киев. Титул киевлян котируется по 80.00.

Кто выиграет трофей Лиги Европы? Версия букмекерских контор:

  • 1. Тоттенхэм – 5.50
  • 2. Манчестер Юнайтед – 6.00
  • 3. Рома – 9.00
  • 4. Реал Сосьедад – 12.00
  • 5–6. Порту – 13.00
  • 5–6. Атлетик Бильбао – 13.00
  • 7. Лацио – 15.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ALEX jones
В попередньому сезоні фаворитами були Ліверпуль та Баєр, але Аталанта обом вкотила по 3 голи та виграла КЄ. Не виключено, що і поточний сезон також закінчиться несподіванкою на кшталт Реала Сосьєдад, Атлетіко Більбао чи Порту. В успіх англійських клубів мало віриться.
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0
luceorius
 В попередньому сезоні фаворитами були Ліверпуль та Баєр, але Аталанта обом вкотила по 3 голи та виграла КЄ. Не виключено, що і поточний сезон також закінчиться несподіванкою на кшталт Реала Сосьєдад, Атлетіко Більбао чи Порту. В успіх англійських клубів мало віриться.
Ответить
0
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