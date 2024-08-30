Огромная пропасть. Букмекеры назвали коэффициент на титул Челси в ЛК 24/25

30 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций 2024/25.

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В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Букмекерские конторы назвали главного претендента на трофей. Фаворитом, естественно, является лондонский Челси, цвета которого защищает украинский вингер Михаил Мудрик. На титул синих можно поставить с коэффициентом 2.75.

Реальные шансы и у Бетиса с Фиорентиной. Их успех котируется по 5.00 и 6.00 соответственно.

А вот дальше – огромная пропасть. Титул Хайденхайма, Гента или Копенгагена расценивается в 17.00.

Кто выиграет титул Лиги конференций? Версия букмекеров