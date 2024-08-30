Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
В Монако прошла жеребьевка третьего еврокубкового турнира
30 августа в 15:30 по киевскому времени в Монако состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций.
36 клубов примут участие в осенней стадии Лиги конференций.
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Английский клуб Челси, за который выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, возглавил первую корзину посева при жеребьевке.
Соперниками Челси осенью будут команды: Гент (Бельгия), Хайденхайм (Германия), Астана (Казахстан), Шэмрок Роверс (Ирландия), Панатинаикос (Греция), Ноа (Армения).
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 6 корзины по 6 команд, в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против одного клуба из каждой корзины (три игры – дома, три – на выезде). В Лиге конференций будет сыграно 6 туров.
Лига конференций 2024/25
Соперники Челси
- Из корзины 1 (дома): Гент (Бельгия)
- Из корзины 2 (в гостях): Хайденхайм (Германия)
- Из корзины 3 (в гостях): Астана (Казахстан)
- Из корзины 4 (дома): Шемрок Роверс (Ирландия)
- Из корзины 5 (в гостях): Панатинаикос (Греция)
- Из корзины 6 (дома): Ноа (Армения)
Основной раунд. Даты матчей
- 1-й тур: 3 октября 2024 года
- 2-й тур: 24 октября 2024 года
- 3-й тур: 7 ноября 2024 года
- 4-й тур: 28 ноября 2024 года
- 5-й тур: 12 декабря 2024 года
- 6-й тур: 19 декабря 2024 года
Полные результаты жеребьевки Лиги конференций
Результаты жеребьевки Лиги конференций для каждой команды
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