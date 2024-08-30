Форвард Кривбасса: «Мы давали бой Бетису»
Олег Кожушко – о вылете из Лиги конференций
Форвард «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал поражение 0:3 от «Бетиса» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций:
«До пропущенного гола «Кривбасс» выглядел очень неплохо. Мы давали бой «Бетису», пытались прессинговать. У нас был классный момент, чтобы забить, но не реализовали.
Затем пропустили в свои ворота, а потом сразу еще, и это где-то повлияло на нас психологически. После чего игра в первом тайме была окончена.
Это бесценный опыт. Он пойдет нам на пользу в УПЛ. Высокий уровень еврокубков – большая школа для нашей команды».
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