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Лига конференций
30 августа 2024, 17:59 |
53
2

Форвард Кривбасса: «Мы давали бой Бетису»

Олег Кожушко – о вылете из Лиги конференций

30 августа 2024, 17:59 |
53
2
Форвард Кривбасса: «Мы давали бой Бетису»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Форвард «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал поражение 0:3 от «Бетиса» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций:

«До пропущенного гола «Кривбасс» выглядел очень неплохо. Мы давали бой «Бетису», пытались прессинговать. У нас был классный момент, чтобы забить, но не реализовали.

Затем пропустили в свои ворота, а потом сразу еще, и это где-то повлияло на нас психологически. После чего игра в первом тайме была окончена.

Это бесценный опыт. Он пойдет нам на пользу в УПЛ. Высокий уровень еврокубков – большая школа для нашей команды».

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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог Бетис Бетис - Кривбасс Лига конференций
Олег Дидух Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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Максим Колісник
Так не кажуть коли програють 3:0) А загалом які можуть бути претензії до Кривбаса? Бетіс би і Динамо не пройшло.
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0
COBA
Лиш три слова в назві правдиві, 1.2 і 4(((
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0
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