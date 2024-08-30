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  4. Рух – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 17:13 |
291
0

Рух – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в пятом туре УПЛ

30 августа 2024, 17:13 |
291
0
Рух – Ингулец. Стали известны стартовые составы
ФК Рух

Сегодня, 30 августа «Рух» в матче пятого тура УПЛ во Львове примет «Ингулец». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Подгурский, Притула, Федор, Карабин, Квасниця, Краснопир

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малыш, Белоцерковец, Лисняк, Пятов, Волохатый, Пушкарев, Козак, Резепов

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Рух Львов Ингулец Рух - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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