Украина. Премьер лига30 августа 2024, 17:13 |
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Рух – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в пятом туре УПЛ
30 августа 2024, 17:13 |
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Сегодня, 30 августа «Рух» в матче пятого тура УПЛ во Львове примет «Ингулец». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Сыч, Подгурский, Притула, Федор, Карабин, Квасниця, Краснопир
«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малыш, Белоцерковец, Лисняк, Пятов, Волохатый, Пушкарев, Козак, Резепов
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