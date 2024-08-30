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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Соперники Динамо по ЛЕ? Со всеми можно удачно играть»
Лига Европы
30 августа 2024, 16:23 |
270
1

Сергей КОВАЛЕЦ: «Соперники Динамо по ЛЕ? Со всеми можно удачно играть»

Экс-игрок «Динамо» – о жеребьевке Лиги Европы

30 августа 2024, 16:23 |
270
1
Сергей КОВАЛЕЦ: «Соперники Динамо по ЛЕ? Со всеми можно удачно играть»
УПЛ. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал итоги жеребьевки основного раунлда Лиги Европы для «Динамо Киев:

«Интересная группа с хорошими соперниками. Конечно, стоит выделить «Рому», «Лацио», «Хоффенхайм», «Сосьедад». Но, думаю, со всеми можно удачно играть, тем более, это будет очень хороший опыт для молодых игроков «Динамо» и тренерского штаба нашей команды. Конечно, хотелось бы увидеть динамовцев в Лиге чемпионов, но если говорить конкретно за участие в Лиге Европы, то для «Динамо» реально побороться за выход в следующий раунд.

Считаю, что команда Александра Шовковского продемонстрировала качественный футбол в квалификации к Лиге чемпионов, и вот теперь нужно это закрепить с точки зрения результата в Лиге Европы. Все равно, всегда важен результат. Мы хорошо играли против «Зальцбурга», были моменты, которые не реализовали... нужен результат. Надеюсь, что в основном этапе ЛЕ команда, кроме качественного футбола, получит также результат и зачетные баллы для Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА, потому что сейчас мы «просели».

Повторюсь, для молодых футболистов «Динамо» это будет замечательный опыт, сыграть с такими хорошими командами. И для Бражко, Михавко, Ваната, Вивчаренко, Брагару. Это игроки очень хорошего уровня и, важно, что они — украинцы. Академия «Динамо» работает, и в каждой из команд «бело-синих» есть хорошие футболисты».

Напомним, соперниками «Динамо» будут «Лацио», «Рома», «Ференцварош», «Реал Сосьедад», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «РФШ» и «Хоффенхайм».

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Олег Дидух Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 1
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NM16071
Українські клуби, як правило, погано грають з італійцями, та й Реал сильніший за Зальцбург, але надіятися треба. 
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