Украина. Премьер лига30 августа 2024, 14:27 | Обновлено 30 августа 2024, 14:33
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Оболонь – Заря. Стали известны стартовые составы
Команды открывают пятый тур УПЛ
30 августа 2024, 14:27 | Обновлено 30 августа 2024, 14:33
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Сегодня, 30 августа «Оболонь» в стартовом матче пятого тура УПЛ примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Витенчук, Теслюк, Суханов
«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Дришлюк, Тронтель, Антюх, Яцык, Башич, Мичин, Герреро, Будковский
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