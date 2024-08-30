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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 14:27 | Обновлено 30 августа 2024, 14:33
232
0

Оболонь – Заря. Стали известны стартовые составы

Команды открывают пятый тур УПЛ

30 августа 2024, 14:27 | Обновлено 30 августа 2024, 14:33
232
0
Оболонь – Заря. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь

Сегодня, 30 августа «Оболонь» в стартовом матче пятого тура УПЛ примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Витенчук, Теслюк, Суханов

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Дришлюк, Тронтель, Антюх, Яцык, Башич, Мичин, Герреро, Будковский

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Оболонь Киев Заря Луганск Оболонь - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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