Оболонь – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 30 августа «Оболонь» в стартовом матче пятого тура УПЛ примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Карась, Мединский, Черненко, Мороз, Витенчук, Теслюк, Суханов

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Дришлюк, Тронтель, Антюх, Яцык, Башич, Мичин, Герреро, Будковский