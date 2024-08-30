Провалил медосмотр. Рома отказалась от трансфера защитника
Кевин Дансо останется в «Лансе»
Трансфер центрального защитника «Ланса» Кевина Дансо в «Рому» сорвался в последний момент. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, Дансо провалил медосмотр в «Роме». Врачи выявили у него проблемы с сердцем.
Вместо Дансо «Рома» собирается подписать защитника «Ювентуса» Тиаго Джало. Речь идет об аренде до конца сезона 2024/2025.
Джало перешел в «Ювентус» в январе текущего года, однако с тех пор провел на поле всего 16 минут в официальных матчах. У 24-летнего португальца возникли проблемы с восстановлением после разрыва крестообразных связок колена.
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