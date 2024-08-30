Провалил медосмотр. Рома отказалась от трансфера защитника

Трансфер центрального защитника «Ланса» Кевина Дансо в «Рому» сорвался в последний момент. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, Дансо провалил медосмотр в «Роме». Врачи выявили у него проблемы с сердцем.

Вместо Дансо «Рома» собирается подписать защитника «Ювентуса» Тиаго Джало. Речь идет об аренде до конца сезона 2024/2025.

Джало перешел в «Ювентус» в январе текущего года, однако с тех пор провел на поле всего 16 минут в официальных матчах. У 24-летнего португальца возникли проблемы с восстановлением после разрыва крестообразных связок колена.