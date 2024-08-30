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  4. Провалил медосмотр. Рома отказалась от трансфера защитника
Италия
30 августа 2024, 14:06 |
792
0

Провалил медосмотр. Рома отказалась от трансфера защитника

Кевин Дансо останется в «Лансе»

30 августа 2024, 14:06 |
792
0
Провалил медосмотр. Рома отказалась от трансфера защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Дансо

Трансфер центрального защитника «Ланса» Кевина Дансо в «Рому» сорвался в последний момент. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, Дансо провалил медосмотр в «Роме». Врачи выявили у него проблемы с сердцем.

Вместо Дансо «Рома» собирается подписать защитника «Ювентуса» Тиаго Джало. Речь идет об аренде до конца сезона 2024/2025.

Джало перешел в «Ювентус» в январе текущего года, однако с тех пор провел на поле всего 16 минут в официальных матчах. У 24-летнего португальца возникли проблемы с восстановлением после разрыва крестообразных связок колена.

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Кевин Дансо Ланс Рома Рим Ювентус трансферы трансферы Серии A аренда игрока трансферы Лиги 1 медосмотр
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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