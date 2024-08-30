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US Open
30 августа 2024, 13:51 | Обновлено 30 августа 2024, 14:18
31
0

Киченок / Думбия – Перес / Жилле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на US Open

30 августа 2024, 13:51 | Обновлено 30 августа 2024, 14:18
31
0
Киченок / Думбия – Перес / Жилле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

30 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.

В первом раунде украинка и Садио Думбия из Франции сыграют против шестого сеяного дуэта ​Эллен Перес (Австралия) / Сандер Жилле ​(Бельгий). Встреча состоится 3-м запуском на корте №12 после матча Мартич / Роджерс – Кристиан / Морателли. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победители встречи в следующем раунде сразятся против американского дуэта Эшлин Крюгер / Тай-Сон Квятковски.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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