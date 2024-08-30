Киченок / Думбия – Перес / Жилле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда микста на US Open
30 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в смешанном парном разряде.
В первом раунде украинка и Садио Думбия из Франции сыграют против шестого сеяного дуэта Эллен Перес (Австралия) / Сандер Жилле (Бельгий). Встреча состоится 3-м запуском на корте №12 после матча Мартич / Роджерс – Кристиан / Морателли. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
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Победители встречи в следующем раунде сразятся против американского дуэта Эшлин Крюгер / Тай-Сон Квятковски.
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