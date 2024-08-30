Звездный защитник может стать одноклубником Довбика

Именитый немецкий центрбек Матс Хуммельс может перейти в «Рому», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Немецкий защитник в настоящее время является свободным агентом. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 35-летнего немца в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Реал Сосьедад».

Сезон 2023/24 Хуммельс провел за «Боруссию Дортмунд», за которую сыграл в Бундеслиге 25 игр, отличившись 3-я голами.