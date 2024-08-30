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Италия
30 августа 2024, 13:03 | Обновлено 30 августа 2024, 13:06
343
0

Звездный защитник может стать одноклубником Довбика

Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Роме

30 августа 2024, 13:03 | Обновлено 30 августа 2024, 13:06
343
0
Звездный защитник может стать одноклубником Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Именитый немецкий центрбек Матс Хуммельс может перейти в «Рому», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Немецкий защитник в настоящее время является свободным агентом. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 35-летнего немца в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к центрбеку со стороны «Реал Сосьедад».

Сезон 2023/24 Хуммельс провел за «Боруссию Дортмунд», за которую сыграл в Бундеслиге 25 игр, отличившись 3-я голами.

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Іван Распутін Источник: Джанлука Ди Марцио
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