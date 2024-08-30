МИКИТИН: «Бетису хватило для разгрома Кривбасса одной вспышки»

В ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги конференций по футболу «Кривбасс» был разбит в Севилье «Бетисом» – 0:3 и прекратил выступления на международной арене.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин оценил последний матч подопечных Юрия Вернидуба:

- К сожалению, хлопнуть на прощание дверью криворожанам не удалось. Хотя гости выступали в боевом составе, тогда, как севильцы дали отдохнуть своим лидерам перед воскресным поединком Ла Лиги с грандом – «Реалом». Однако даже это не помогло «Кривбассу» дать бой испанскому клубу, которому хватило вспышки активности в конце первого тайма, чтобы довести дело до разгрома. Более того, из-за коллективных ошибок в обороне гости в эти минуты могли пропустить еще дважды.

Криворожанам не откажешь в старательности, но в ключевые моменты им всегда чего-то не хватало: последнего паса, точного «выстрела», подстраховки в тылу. Одно слово: мастерства.

Конечно, теперь важно, чтобы после этой серии неудач в еврокубках футболисты «Кривбасса» не оказались в психологической «яме». Ведь уже 1 сентября им играть в чемпионате УПЛ – с «Шахтером». К тому же, необходимо учесть, что дорога из Севильи в Кривой Рог далека и времени на восстановление будет очень мало, – сказал Микитин.

Ранее мы сообщали, что клубы «Днепр-1», «Полесье» Житомир и «Кривбасс» Кривой Рог завершили свои выступления в еврокубках, не набрав ни одного очка в сезоне-2024/25.