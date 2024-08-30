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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 11:51 | Обновлено 30 августа 2024, 11:54
1778
0

Черноморец подпишет украинского экс-игрока американского клуба Шарлотт

Одесситы усиливают линию атаки 

30 августа 2024, 11:51 | Обновлено 30 августа 2024, 11:54
1778
0
Черноморец подпишет украинского экс-игрока американского клуба Шарлотт
УПЛ. Александр Бабич

Одесский «Черноморец» намерен усилить нападение футболистом, который мог бы конкурировать с опытным Алексеем Хобленко.

Как стало известно корреспонденту Sport.ua, к команде «моряков» присоединился 24-летний воспитанник херсонского футбола Илья Шевцов, сын бывшего игрока «Кристалла» Сергея Шевцова.

Предыдущим клубом в карьере потенциального новичка команды Александра Бабича был американский «Шарлотт Индепенденс», в котором он выступал с 2022 года, после отъезда из Украины в США.

Кроме этого клуба Шевцов защищал цвета резервистов донецкого «Шахтера», играл также в составе черниговской «Десны» и «Ингульца» из Петрово.

Напомним, что ранее сообщалось, что главный тренер «моряков» Александр Бабич нашел возможности пригласить в Одессу почти два десятка игроков.

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трансферы трансферы УПЛ Черноморец Одесса Александр Бабич Илья Шевцов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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