Черноморец подпишет украинского экс-игрока американского клуба Шарлотт

Одесский «Черноморец» намерен усилить нападение футболистом, который мог бы конкурировать с опытным Алексеем Хобленко.

Как стало известно корреспонденту Sport.ua, к команде «моряков» присоединился 24-летний воспитанник херсонского футбола Илья Шевцов, сын бывшего игрока «Кристалла» Сергея Шевцова.

Предыдущим клубом в карьере потенциального новичка команды Александра Бабича был американский «Шарлотт Индепенденс», в котором он выступал с 2022 года, после отъезда из Украины в США.

Кроме этого клуба Шевцов защищал цвета резервистов донецкого «Шахтера», играл также в составе черниговской «Десны» и «Ингульца» из Петрово.

Напомним, что ранее сообщалось, что главный тренер «моряков» Александр Бабич нашел возможности пригласить в Одессу почти два десятка игроков.