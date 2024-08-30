В последние дни августа в Черноморце ждут пополнения в составе

20 вакансий, которые образовались у одесского «Черноморца» после того, как команду летом покинуло именно такое количество футболистов, в клубе не опустили руки. Главный тренер Александр Бабич нашел возможности пригласить в Одессу почти два десятка игроков, двое из которых ранее играли в составе «моряков», а остальные стали новичками.

Как стало известно Sport.ua, ожидается, что в два последних дня августа к «Черноморцу» присоединится как минимум один новичок, имя которого пока не разглашается.

Тем временем на клубной базе в Совиньоне в четверг, 29 августа, появился уже восьмой по счету футболист, арендованный у донецкого «Шахтера», - 20-летний грузинский защитник Лука Лацабидзе, который в весенней части сезона-2023/2024 был основным исполнителем «Шахтера» U-19.

Если в осенней части сезона-2021/2022 одесский «Черноморец» в футбольных кругах называли своеобразным фарм-клубом киевского «Динамо» (тогда в составе «моряков» на арендных правах играло полтора десятка динамовцев), то теперь - «Шахтера».

После того, как накануне старта нынешнего чемпионата одесситы заявили трех футболистов, взятых у горняков в аренду, - Артура Рудько, Романа Савченко и Даниила Удода, за последнюю неделю к ним в официальной заявке чуть ли не ежедневно один за другим присоединялись еще четверо - Евгений Янович, Михаил Хромей, Иван Петряк и Кирилл Сигеев.

Ранее сообщалось, что transfermarkt отправил игрока «Шахтера» в российский клуб.