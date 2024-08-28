ФОТО. Transfermarkt отправил игрока Шахтера в российский клуб

В среду, 28 августа 2024 года, одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева.

Известный футбольный портал Transfermarkt обновил свою базу, изменив клуб 20-летнего футболиста. Единственная проблема - вместо одесского «Черноморца» в профиле игрока указан новороссийский «черноморец», играющий во второй лиге рф.

Ранее похожий курьез произошел с луганской «Зарей» и официальным Twitter-аккаунтом УЕФА. Тогда организация перепутала логотип украинского клуба с эмблемой московского цска.