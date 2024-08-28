Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Transfermarkt отправил игрока Шахтера в российский клуб
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 16:53 | Обновлено 28 августа 2024, 17:58
1612
1

ФОТО. Transfermarkt отправил игрока Шахтера в российский клуб

Известный портал перепутал одесский «Черноморец» с новороссийским «черноморцем»

28 августа 2024, 16:53 | Обновлено 28 августа 2024, 17:58
1612
1
ФОТО. Transfermarkt отправил игрока Шахтера в российский клуб
ФК Черноморец. Кирилл Сигеев

В среду, 28 августа 2024 года, одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Кирилла Сигеева.

Известный футбольный портал Transfermarkt обновил свою базу, изменив клуб 20-летнего футболиста. Единственная проблема - вместо одесского «Черноморца» в профиле игрока указан новороссийский «черноморец», играющий во второй лиге рф.

Ранее похожий курьез произошел с луганской «Зарей» и официальным Twitter-аккаунтом УЕФА. Тогда организация перепутала логотип украинского клуба с эмблемой московского цска.

По теме:
Источник: Динамо отпустит двух хавбеков, в том числе Рубчинского
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продал своего хавбека в Чемпионшип
Челси готов отпустить Стерлинга в МЮ и забрать Санчо
трансферы аренда игрока Шахтер Донецк Черноморец Одесса трансферы УПЛ Кирилл Сигеев Черноморец Новороссийск Transfermarkt курьезы
Дмитро Вербинський Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27 августа 2024, 19:40 187
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Безумству храбрых поем мы песню

Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Футбол | 28 августа 2024, 08:20 0
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола

Роналду порекомендовал клубу «Аль-Наср» именитого француза

Гент – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28.08.2024, 18:15
Гент – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Гент – Партизан. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
Футбол | 27.08.2024, 23:59
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 28.08.2024, 12:54
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex belogubko
отправьте Бабича куда ни будь по дальше от Одесского Черноморца --он проиграет ВСЕ игры и не подаст в отставку --его надо только выгонять и чем раньше тем лучше
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
Усик объяснил, почему посещает православную церковь московского патриархата
27.08.2024, 07:25 45
Бокс
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
26.08.2024, 22:37 9
Футбол
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 225
Футбол
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 164
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем