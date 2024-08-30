Известно, что сделал Мбаппе для первого гола в Ла Лиге, но еще не забил

В четверг, 29 августа, в 3-м туре испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграл на выезде вничью 1:1 с Лас-Пальмасом.

Поле в очередной раз без забитого гола покинул французский нападающий Килиан Мбаппе, перешедший этим летом из парижского ПСЖ. На счету форварда до сих пор нет голов за галактикос в чемпионате Испании.

В трех первых турах сезона в Ла Лиге Мбаппе нанес по воротам соперников Реала 17 ударов: 11 из пределов штрафной, 3 – из-за нее, 3 – из вратарской.

Команда Карло Анчелотти до ничьей с Лас-Пальмасом обыграли Вальядолид (3:0) и поделила очки с Мальоркой (1:1).

Ранее Анчелотти поделился эмоциями от того, что Мбаппе в Ла Лиге не забивает.