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Испания
30 августа 2024, 11:22 | Обновлено 30 августа 2024, 11:33
173
1

Известно, что сделал Мбаппе для первого гола в Ла Лиге, но еще не забил

Нападающий Реала никак не может открыть счет своим испанским голам

30 августа 2024, 11:22 | Обновлено 30 августа 2024, 11:33
173
1
Известно, что сделал Мбаппе для первого гола в Ла Лиге, но еще не забил
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В четверг, 29 августа, в 3-м туре испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграл на выезде вничью 1:1 с Лас-Пальмасом.

Поле в очередной раз без забитого гола покинул французский нападающий Килиан Мбаппе, перешедший этим летом из парижского ПСЖ. На счету форварда до сих пор нет голов за галактикос в чемпионате Испании.

В трех первых турах сезона в Ла Лиге Мбаппе нанес по воротам соперников Реала 17 ударов: 11 из пределов штрафной, 3 – из-за нее, 3 – из вратарской.

Команда Карло Анчелотти до ничьей с Лас-Пальмасом обыграли Вальядолид (3:0) и поделила очки с Мальоркой (1:1).

Ранее Анчелотти поделился эмоциями от того, что Мбаппе в Ла Лиге не забивает.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Можливо, гравці атаки ігнорують його. В ПСЖ всі грали на нього. В Реалі є Вінісіус і Беллінгем. Можливий ігнор.
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