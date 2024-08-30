Алькарас – out. Определились все участники 3-го круга US Open 2024 у мужчин

Состоялись матчи второго раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, по результатам которых определились все пары 1/16 финала.

Отметим, что на стадии второго круга сенсационно проиграл третий сеяный Карлос Алькарас.

US Open. Пары третьего раунда

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Кристофер О'Коннелл

Габриэль Диалло [Q] – Томми Пол [14]

Нуну Боржес – Якуб Меншик

Флавио Коболли [31] – Даниил Медведев [5]

Ботик ван де Зандсхулп – Джек Дрейпер [25]

Давид Гоффен – Томаш Махач

Алекс де Минаур [10] – Дэн Эванс

Маттео Арнальди [30] – Джордан Томпсон

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Шан Цзюньчэн

Франсиско Комесанья – Тэйлор Фритц [12]

Брэндон Накашима – Лоренцо Музетти [18]

Томас Мартин Этчеверри – Александр Зверев [4]

Андрей Рублев [6] – Иржи Легечка [32]

Таллон Грикспор – Григор Димитров [9]

Бен Шелтон [13] – Фрэнсис Тиафо [20]

Алексей Попырин [28] – Новак Джокович [2]