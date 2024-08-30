Алькарас – out. Определились все участники 3-го круга US Open 2024 у мужчин
Один из главных фаворитов досрочно покинул турнир
Состоялись матчи второго раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, по результатам которых определились все пары 1/16 финала.
Отметим, что на стадии второго круга сенсационно проиграл третий сеяный Карлос Алькарас.
US Open. Пары третьего раунда
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Кристофер О'Коннелл
Габриэль Диалло [Q] – Томми Пол [14]
Нуну Боржес – Якуб Меншик
Флавио Коболли [31] – Даниил Медведев [5]
Ботик ван де Зандсхулп – Джек Дрейпер [25]
Давид Гоффен – Томаш Махач
Алекс де Минаур [10] – Дэн Эванс
Маттео Арнальди [30] – Джордан Томпсон
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [8] – Шан Цзюньчэн
Франсиско Комесанья – Тэйлор Фритц [12]
Брэндон Накашима – Лоренцо Музетти [18]
Томас Мартин Этчеверри – Александр Зверев [4]
Андрей Рублев [6] – Иржи Легечка [32]
Таллон Грикспор – Григор Димитров [9]
Бен Шелтон [13] – Фрэнсис Тиафо [20]
Алексей Попырин [28] – Новак Джокович [2]
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