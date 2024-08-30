Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас – out. Определились все участники 3-го круга US Open 2024 у мужчин
ATP
30 августа 2024, 11:07 | Обновлено 30 августа 2024, 11:08
102
0

Алькарас – out. Определились все участники 3-го круга US Open 2024 у мужчин

Один из главных фаворитов досрочно покинул турнир

30 августа 2024, 11:07 | Обновлено 30 августа 2024, 11:08
102
0
Алькарас – out. Определились все участники 3-го круга US Open 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Состоялись матчи второго раунда мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, по результатам которых определились все пары 1/16 финала.

Отметим, что на стадии второго круга сенсационно проиграл третий сеяный Карлос Алькарас.

US Open. Пары третьего раунда

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Кристофер О'Коннелл
Габриэль Диалло [Q] – Томми Пол [14]

Нуну Боржес – Якуб Меншик
Флавио Коболли [31] – Даниил Медведев [5]

Ботик ван де Зандсхулп – Джек Дрейпер [25]
Давид Гоффен – Томаш Махач

Алекс де Минаур [10] – Дэн Эванс
Маттео Арнальди [30] – Джордан Томпсон

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [8] – Шан Цзюньчэн
Франсиско Комесанья – Тэйлор Фритц [12]

Брэндон Накашима – Лоренцо Музетти [18]
Томас Мартин Этчеверри – Александр Зверев [4]

Андрей Рублев [6] – Иржи Легечка [32]
Таллон Грикспор – Григор Димитров [9]

Бен Шелтон [13] – Фрэнсис Тиафо [20]
Алексей Попырин [28] – Новак Джокович [2]

По теме:
В АТР оценили сенсационное поражение Алькараса на US Open
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
Вляпались в историю. Испанцы на US Open установили антирекорд в XXI веке
US Open 2024 Янник Синнер Кристофер О'Коннелл Томми Пол Нуну Боржес Якуб Меншик Флавио Коболли Даниил Медведев Ботик ван де Зандсхулп Джек Дрейпер Давид Гоффен Томаш Махач Алекс де Минаур Дэн Эванс Маттео Арнальди Джордан Томпсон (теннисист) Каспер Рууд Шан Цзюньчэн Тейлор Фритц Брэндон Накашима Лоренцо Музетти Томас Мартин Этчеверри Александр Зверев Андрей Рублев Иржи Легечка Таллон Грикспор Григор Димитров Бен Шелтон Фрэнсис Тиафо Алексей Попырин Новак Джокович
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Хоккей | 29 августа 2024, 18:25 21
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026

Соперник забросил 7 шайб

Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
Теннис | 30 августа 2024, 07:56 0
Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин

Четвертая сеяная не смогла продолжить турнир

Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Футбол | 29.08.2024, 23:22
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Футбол | 29.08.2024, 20:24
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Кривбасс, Полесье и Днепр-1 отметились антирекордом в еврокубках
Футбол | 30.08.2024, 07:27
Кривбасс, Полесье и Днепр-1 отметились антирекордом в еврокубках
Кривбасс, Полесье и Днепр-1 отметились антирекордом в еврокубках
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
29.08.2024, 07:05 14
Футбол
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
29.08.2024, 06:23 247
Футбол
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
28.08.2024, 10:55 2
Бокс
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
После позора от Динамо. Партизан повторил антирекорд украинского клуба
28.08.2024, 22:24
Футбол
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
29.08.2024, 13:13
Олимпийские игры
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 8
Баскетбол
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
28.08.2024, 12:54 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем