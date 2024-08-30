Стало известно, когда травмированные лидеры Руха вернутся в строй

Как стало известно Sport.ua, планируется, что после международной сентябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами национальных сборных по футболу, в общей группе начнут тренироваться капитан «Руха» полузащитник Марко Сапуга и нападающий Юрий Климчук. Их восстановление после серьезных травм вышло на финишную прямую.

По имеющимся данным, в октябре ожидается возвращение в строй еще двух ведущих игроков львовян: защитника Богдана Слюбика и полузащитника Евгения Пастуха, которые также не избежали травм.

Сейчас есть все основания надеяться, что эти исполнителей смогут помочь «Руху» в двух львовских дерби с «Карпатами»: 19 октября – в 10 туре УПЛ и 30 октября – в 1/8 финала Кубка Украины.

Пока что «Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 6 очков.

Как известно, в пятницу, 30 августа, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Ингулец».