Стало известно, когда травмированные лидеры Руха вернутся в строй
Лазарет львовян понемногу уменьшается
Как стало известно Sport.ua, планируется, что после международной сентябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами национальных сборных по футболу, в общей группе начнут тренироваться капитан «Руха» полузащитник Марко Сапуга и нападающий Юрий Климчук. Их восстановление после серьезных травм вышло на финишную прямую.
По имеющимся данным, в октябре ожидается возвращение в строй еще двух ведущих игроков львовян: защитника Богдана Слюбика и полузащитника Евгения Пастуха, которые также не избежали травм.
Сейчас есть все основания надеяться, что эти исполнителей смогут помочь «Руху» в двух львовских дерби с «Карпатами»: 19 октября – в 10 туре УПЛ и 30 октября – в 1/8 финала Кубка Украины.
Пока что «Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 6 очков.
Как известно, в пятницу, 30 августа, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Ингулец».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6
|Рух Львов
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|7
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8
|Заря
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10
|Карпаты Львов
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
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