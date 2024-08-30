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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 10:26 | Обновлено 30 августа 2024, 10:48
418
0

Стало известно, когда травмированные лидеры Руха вернутся в строй

Лазарет львовян понемногу уменьшается

30 августа 2024, 10:26 | Обновлено 30 августа 2024, 10:48
418
0
Стало известно, когда травмированные лидеры Руха вернутся в строй
ФК Рух Львов. Юрий Климчук

Как стало известно Sport.ua, планируется, что после международной сентябрьской паузы в УПЛ, вызванной матчами национальных сборных по футболу, в общей группе начнут тренироваться капитан «Руха» полузащитник Марко Сапуга и нападающий Юрий Климчук. Их восстановление после серьезных травм вышло на финишную прямую.

По имеющимся данным, в октябре ожидается возвращение в строй еще двух ведущих игроков львовян: защитника Богдана Слюбика и полузащитника Евгения Пастуха, которые также не избежали травм.

Сейчас есть все основания надеяться, что эти исполнителей смогут помочь «Руху» в двух львовских дерби с «Карпатами»: 19 октября – в 10 туре УПЛ и 30 октября – в 1/8 финала Кубка Украины.

Пока что «Рух» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 6 очков.

Как известно, в пятницу, 30 августа, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Ингулец».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
3 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
4 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
5 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
6 Рух Львов 3 2 0 1 8 - 3 6
7 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
8 Заря 4 2 0 2 4 - 6 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 4 0 3 1 3 - 4 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 4 0 1 3 2 - 12 1
Полная таблица

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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