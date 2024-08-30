Интер Милан

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30.08.2024 21:45 - : -
Аталанта
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Италия
30 августа 2024, 01:34 |
24
0

Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 30 августа в 21:45 по Киеву

30 августа 2024, 01:34 |
24
0
Интер – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

30 августа на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда провела великолепный прошлый сезон. Нет, при желании можно придраться - и к выступлениям в Лиге чемпионов, и к достаточно раннему вылету из кубка. Но максимально уверенное и солидное завоевание скудетто перечеркивает, с лихвой, все остальное. А ведь Симоне Индзаги чуть раньше был не раз близок к отставке - а в итоге стал в Милане культовым наставником. Но теперь его ждет не менее сложная задача: удержаться на вершине Кальчо. При этом новичков появилось немного, пусть и достаточно любопытные - Петр Зелински и Мехди Тареми. Но при этом деньги выложили, причем немалые, за Жозепа Мартинеса. Не совсем понятно, зачем было платить 13,5 миллионов Дженоа за испанского голкипера, при том, что к Зоммеру не было вопросов. По иронии, кстати, именно с грифонами начинали сезон, и закончили только 2:2. Но с Лечче уже не было осечек, выиграли гроссмейстерски, 2:0.

Аталанта

Клуб упорно доверял Гасперини. Хотя после отличного отрезка, когда Джан Пьеро вывел недавнего середняка в группу лидеров, был явный спад. И из него вышли далеко не сразу. Но все равно тренер остался на своем посту - и в 2023/2024 он добился с бергамаски главного трофея в истории. Итальянцы выиграли Лигу Европы, причем в финале разгромили непобедимый в том футбольном году Байер. Заодно Богиня поднялась в Кальчо на четвертое место. И только в кубке Италии было проиграно решающий матч Ювентусу - кстати, не в первый раз. В новом цикле в обойме не будет проданного Миранчука и, немалый отрезок, травмированного Скамакки. Но при этом выкупили контракт Де Кетеларе, подписали Годфри и Сулеману, арендовали Дзаньоло и Самарджича, в срочном порядке укрепили атаку за счет Ретеги. А уже в конце августа купили за немалые 22 млн защитника Белланову. Еще до этой сделки уступили 0:2 в Суперкубке УЕФА мадридскому Реалу, но потом выместили злость на Лечче, разгромив того на выезде 4:0. Но стабильности не хватает: открыв счет с Торино (снова отметился Ретеги), в итоге безвольно уступили 1:2.

Статистика личных встреч

Все пять последних матчей были выиграны черно-синими. А не проигрывают они с 2018-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в Гасперини и его парней. Более сильный клуб играет дома, и должен тут выигрывать (коэффициент - 1,65).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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