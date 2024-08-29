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  4. ВИДЕО. Цыганков забил первый гол в новом сезоне. 1+1 в матче Ла Лиги
Испания
29 августа 2024, 21:18 | Обновлено 29 августа 2024, 21:29
3700
8

ВИДЕО. Цыганков забил первый гол в новом сезоне. 1+1 в матче Ла Лиги

Виктор радует домашних болельщиков

29 августа 2024, 21:18 | Обновлено 29 августа 2024, 21:29
3700
8
ВИДЕО. Цыганков забил первый гол в новом сезоне. 1+1 в матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 3-го тура чемпионата Испании Жирона принимает Осасуну, а украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков на старте второго тайма сделал счет 2:0.

Виктор воспользовался ошибкой соперника. Арбитр пересматривал момент на VAR, однако гол засчитали.

В первом тайме игрок сделал результативную передачу. Это первый гол и ассист Цыганкова в новом сезоне. В минувшем чемпионате у полузазщитника было 8 голов и 7 результативных передач.

Уже через три минуты, на 56-й минуте, счет 3:0 сделал Абель Руис.

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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an52
Краще бути великою рибою у малому озері, ніж малою рибою у великому озері. Вчися Довбику! 
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+10
Fitness.sports
Мудрик тоже сегодня как заиграет🤣🤣
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+5
RomеоBoss
В якому це регіону це відео для мене не
доступно? Я що десь в росей чі шо?😤
Я 30 км. від Києва! Ви там,що 🫣
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0
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OKs100
Был бы Довбык в Жироне, сейчас у клуба было бы 7 или 9 очков, а не 4. Украинский дуэт был локомотивом команды.
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-4
contr
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-4
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