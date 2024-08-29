ВИДЕО. Цыганков забил первый гол в новом сезоне. 1+1 в матче Ла Лиги

В матче 3-го тура чемпионата Испании Жирона принимает Осасуну, а украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков на старте второго тайма сделал счет 2:0.

Виктор воспользовался ошибкой соперника. Арбитр пересматривал момент на VAR, однако гол засчитали.

В первом тайме игрок сделал результативную передачу. Это первый гол и ассист Цыганкова в новом сезоне. В минувшем чемпионате у полузазщитника было 8 голов и 7 результативных передач.

Уже через три минуты, на 56-й минуте, счет 3:0 сделал Абель Руис.