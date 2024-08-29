Испания29 августа 2024, 21:18 | Обновлено 29 августа 2024, 21:29
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ВИДЕО. Цыганков забил первый гол в новом сезоне. 1+1 в матче Ла Лиги
Виктор радует домашних болельщиков
29 августа 2024, 21:18 | Обновлено 29 августа 2024, 21:29
3700
8
В матче 3-го тура чемпионата Испании Жирона принимает Осасуну, а украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков на старте второго тайма сделал счет 2:0.
Виктор воспользовался ошибкой соперника. Арбитр пересматривал момент на VAR, однако гол засчитали.
В первом тайме игрок сделал результативную передачу. Это первый гол и ассист Цыганкова в новом сезоне. В минувшем чемпионате у полузазщитника было 8 голов и 7 результативных передач.
Уже через три минуты, на 56-й минуте, счет 3:0 сделал Абель Руис.
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доступно? Я що десь в росей чі шо?😤
Я 30 км. від Києва! Ви там,що 🫣