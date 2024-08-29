Испания29 августа 2024, 20:49 | Обновлено 29 августа 2024, 21:28
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ВИДЕО. Цыганков оформил первую результативную передачу в новом сезоне
Хавбек помог забить Хилю
29 августа 2024, 20:49 | Обновлено 29 августа 2024, 21:28
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В матче чемпионата Испании между Жироной и Осасуной хозяева вышли вперед на 34-й минуте, а гол забил новичок команды Брайан Хиль.
Результативную передачу (фланговый навес) ему отдал Виктор Цыганков. Для украинского полузащитника это первое результативное действие в новом сезоне Ла Лиги. В минувшем чемпионате у Виктора было 8 голов и 7 ассистов.
В нынешнем сезоне Жирона после двух туров набрала лишь 1 пункт.
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