ВИДЕО. Цыганков оформил первую результативную передачу в новом сезоне

В матче чемпионата Испании между Жироной и Осасуной хозяева вышли вперед на 34-й минуте, а гол забил новичок команды Брайан Хиль.

Результативную передачу (фланговый навес) ему отдал Виктор Цыганков. Для украинского полузащитника это первое результативное действие в новом сезоне Ла Лиги. В минувшем чемпионате у Виктора было 8 голов и 7 ассистов.

В нынешнем сезоне Жирона после двух туров набрала лишь 1 пункт.