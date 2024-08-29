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Испания
29 августа 2024, 20:49 | Обновлено 29 августа 2024, 21:28
2291
1

ВИДЕО. Цыганков оформил первую результативную передачу в новом сезоне

Хавбек помог забить Хилю

29 августа 2024, 20:49 | Обновлено 29 августа 2024, 21:28
2291
1
ВИДЕО. Цыганков оформил первую результативную передачу в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче чемпионата Испании между Жироной и Осасуной хозяева вышли вперед на 34-й минуте, а гол забил новичок команды Брайан Хиль.

Результативную передачу (фланговый навес) ему отдал Виктор Цыганков. Для украинского полузащитника это первое результативное действие в новом сезоне Ла Лиги. В минувшем чемпионате у Виктора было 8 голов и 7 ассистов.

В нынешнем сезоне Жирона после двух туров набрала лишь 1 пункт.

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Осасуна Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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sahka1981
Він вже і забив!  Браво Віктор!!!
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