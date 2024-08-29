Украина. Премьер лига29 августа 2024, 20:27 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Полесье
31 августа в 18:00 состоится матч 5-го тура УПЛ
29 августа 2024, 20:27 |
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В субботу, 31 августа, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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