Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Полесье
Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 20:27 |
46
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Полесье

31 августа в 18:00 состоится матч 5-го тура УПЛ

29 августа 2024, 20:27 |
46
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Полесье
УПЛ

В субботу, 31 августа, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Черноморец – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос
Александрия – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Футбол | 29 августа 2024, 07:05 13
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали

У наставника «Ромы» и Бриана Кристанте возник конфликт

Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Футбол | 28 августа 2024, 21:00 4
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?

У владельца «Колоса» с игроками клуба возник конфликт

Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Футбол | 29.08.2024, 13:55
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Новая ЛЧ: тонкости жеребьевки, объяснение формата, ответы на важные вопросы
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Теннис | 28.08.2024, 23:58
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 29.08.2024, 18:50
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
28.08.2024, 07:11 22
Футбол
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 12
Футбол
В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге
В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге
28.08.2024, 09:14 3
Футбол
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
29.08.2024, 07:32 10
Футбол
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
28.08.2024, 19:10 1
Футбол
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 232
Футбол
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем