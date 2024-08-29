Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Полесье

В субботу, 31 августа, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV