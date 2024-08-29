Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы на матч между Бетисом и Кривбассом
Лига конференций
29 августа 2024, 21:10 | Обновлено 29 августа 2024, 21:59
624
0

Стали известны стартовые составы на матч между Бетисом и Кривбассом

29 августа в 22:00 пройдет игра 4-го раунда квалификации Лиги конференций

29 августа 2024, 21:10 | Обновлено 29 августа 2024, 21:59
624
0
Стали известны стартовые составы на матч между Бетисом и Кривбассом

29 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встретятся на арене в испанской Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).

Стали известны стартовые составы на матч между Бетисом и Кривбассом

Бетис: Руй Силва, Бельерин, Льоренте, Натан, Родригес, Кардосо, Альтимира, Родри, Лосада, Эззалзули, Руибаль

Запас: Адриан, Виетес, Хуанми, Перро, Карвалью, Форнальс, Лосада, Рока, Сабали, Диао

Кривбасс: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Вакулко, Бизимана, Кузык, Лунев, Драмбаев, Кожушко

Запас: Хома, Маханьков, Понедельник, Хомченовский, Твердохлиб, Соса, Микитишин, Конате, Аморозо, Жан По

По теме:
Мудрик заработал пенальти в матче еврокубка. Пробить украинцу не дали
Стало известно, выйдет ли Мудрик в основе на матч Челси в Лиге конференций
Будет ли первая победа? Цыганков – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бетис – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 29 августа 2024, 18:05 7
Бетис – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Бетис – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Уважать себя заставить

Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Теннис | 29 августа 2024, 03:53 5
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open

Элина уверенно обыграла Ангелину в двух сетах

Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 29.08.2024, 06:23
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29.08.2024, 07:32
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Аякс – Ягеллония. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 29.08.2024, 20:35
Аякс – Ягеллония. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Аякс – Ягеллония. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
На Паралимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд
29.08.2024, 13:13
Олимпийские игры
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
29.08.2024, 07:05 13
Футбол
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
28.08.2024, 07:11 22
Футбол
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
Костюк пробилась в 3-й раунд US Open, отыграв 5 сетболов в первой партии
28.08.2024, 23:58 15
Теннис
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
28.08.2024, 19:10 1
Футбол
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
28.08.2024, 10:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем