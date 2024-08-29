Стали известны стартовые составы на матч между Бетисом и Кривбассом
29 августа в 22:00 пройдет игра 4-го раунда квалификации Лиги конференций
29 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
В поединке сыграют испанская команда «Бетис» и «Кривбасс» Кривой Рог. Команды встретятся на арене в испанской Севилье.
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Первый матч неделей ранее на арене в словацком городе Кошице завершился победой испанской команды (2:0).
Стали известны стартовые составы на матч между Бетисом и Кривбассом
Бетис: Руй Силва, Бельерин, Льоренте, Натан, Родригес, Кардосо, Альтимира, Родри, Лосада, Эззалзули, Руибаль
Запас: Адриан, Виетес, Хуанми, Перро, Карвалью, Форнальс, Лосада, Рока, Сабали, Диао
Кривбасс: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Вакулко, Бизимана, Кузык, Лунев, Драмбаев, Кожушко
Запас: Хома, Маханьков, Понедельник, Хомченовский, Твердохлиб, Соса, Микитишин, Конате, Аморозо, Жан По
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