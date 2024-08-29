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Лига конференций
29 августа 2024, 18:42 | Обновлено 29 августа 2024, 18:50
182
0

Олимпийский чемпион: «В первом матче с криворожанами Бетис играл в полноги»

Бывший игрок «Кривбасса» «проехался» по команде Вернидуба

29 августа 2024, 18:42 | Обновлено 29 августа 2024, 18:50
182
0
Олимпийский чемпион: «В первом матче с криворожанами Бетис играл в полноги»
Футбол 24. Алексей Чередник

Олимпийский чемпион Сеула-1988 Алексей Чередник, в профессиональной карьере которого был период выступлений в криворожском «Кривбассе», поделился ожиданиями от второго поединка этой команды с испанским «Бетисом» (в первом победили севильцы 2:0), который состоится на поле соперника.

В комментарии для Sport.ua он также затронул тему легионеров.

«Что тут говорить – «Бетис» сильнее «Кривбасса», – убежден Чередник, – По первому матчу было видно, что испанская команда играла в полноги. Уровень у этих соперников совершенно разный – и в подготовке, и в технике, и в тактике.

Что касается «Кривбасса», то, чтобы чемпионат Украины был высокого уровня и была возможность достойно представлять страну в еврокубках, нужно воспитывать своих качественных футболистов. Ведь непонятно, где «Кривбасс» нашел этих темнокожих легионеров, что есть в их составе. Я был очень удивлен, что трое из них играли в невысоком по уровню чемпионате беларуси. Это совсем не те иностранцы, которыми усиливают состав. Глянул я на лицо одного из них, который вроде бы имеет 21 год. Какой там 21 год! Как минимум ему уже 28-30, а может, он еще и даже старше меня. Так стоит ли брать таких легионеров, если можно найти такого же уровня украинских футболистов?

И это касается не только криворожской команды. В двухраундовом поединке с «Зальцбургом» киевское «Динамо» показало насущность этой потребности, да и «Шахтер» в чемпионате уже проиграл на старте два матча. И что? Разве это уровень, с которым можно соперничать и чего-то достигать в Европе? Да, я хорошо понимаю, что мы находимся под эгидой УЕФА и нам нужно участвовать в еврокубковых турнирах. Но в последнее время Украина в таблице коэффициентов опустилась слишком низко, что, начиная со следующего розыгрыша, не дает нашему футболу прежних дивидендов».

Ранее мы сообщали, что «Бетис» поддержал «Кривбасс» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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