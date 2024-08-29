Денис КУЗЫК: «Кривбассу не хватает реализации моментов»

Полузащитник криворожского Кривбасса Денис Кузык прокомментировал домашний матч 4-го тура УПЛ против Ингульца (1:1).

– Денис, как оценишь игру?

– Очень приятно наконец-то вернуться в Кривой Рог и сыграть на родном стадионе. Как всегда, болельщики нас очень классно поддерживали и гнали вперед. Мы очень хотели подарить им сегодня победу, но, к сожалению, не получилось. Сделаем все, чтобы выиграть в следующий раз.

– Чего не хватило, чтобы одержать победу?

– Не хватило реализации. В предыдущих матчах тоже была эта проблема. Надо еще больше работать, чтобы устранить этот недостаток. В следующих матчах нужно улучшать реализацию и забивать гораздо больше голов.

– Как повлиял на игру быстрый пропущенный гол?

– Этот гол нас где-то завел, ведь мы начали играть еще более агрессивно, создавать еще больше моментов. Но забили только раз, к сожалению. Хотя голевых возможностей было достаточно.