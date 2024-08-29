Денис КУЗЫК: «Кривбассу не хватает реализации моментов»
Полузащитник «Кривбасса» рассказал о матче УПЛ против «Ингульца»
Полузащитник криворожского Кривбасса Денис Кузык прокомментировал домашний матч 4-го тура УПЛ против Ингульца (1:1).
– Денис, как оценишь игру?
– Очень приятно наконец-то вернуться в Кривой Рог и сыграть на родном стадионе. Как всегда, болельщики нас очень классно поддерживали и гнали вперед. Мы очень хотели подарить им сегодня победу, но, к сожалению, не получилось. Сделаем все, чтобы выиграть в следующий раз.
– Чего не хватило, чтобы одержать победу?
– Не хватило реализации. В предыдущих матчах тоже была эта проблема. Надо еще больше работать, чтобы устранить этот недостаток. В следующих матчах нужно улучшать реализацию и забивать гораздо больше голов.
– Как повлиял на игру быстрый пропущенный гол?
– Этот гол нас где-то завел, ведь мы начали играть еще более агрессивно, создавать еще больше моментов. Но забили только раз, к сожалению. Хотя голевых возможностей было достаточно.
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