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Лига конференций
29 августа 2024, 18:30 | Обновлено 29 августа 2024, 18:50
277
1

КОПОЛОВЕЦ: «Кривбассу уже не избежать вылета из Лиги Конференций»

Бывший футболист оценил выступление криворожского клуба в еврокубках

29 августа 2024, 18:30 | Обновлено 29 августа 2024, 18:50
277
1
КОПОЛОВЕЦ: «Кривбассу уже не избежать вылета из Лиги Конференций»
ФК Карпаты. Михаил Кополовец

Бывший игрок «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец сделал прогноз на повторный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций по футболу между «Бетисом» (Испания) и «Кривбассом»:

«К сожалению, реалии таковы, что украинским клубам очень трудно быть на виду в еврокубках. Это касается, как кадровой политики с приглашением качественных легионеров, так и логистических вопросов, когда из-за российской агрессии нашим представителям приходится постоянно играть за рубежом. Вот и амбициозное «Динамо» вынуждено было досрочно сойти с дистанции в Лиге чемпионов, ранее неудача постигла в Лиге конференций «Полесье», а сегодня не избежит вылета из этого турнира и «Кривбасс».

Как по мне, то за исключением «Шахтера» и в меньшей степени «Динамо», другие украинские представители рассматривают участие в еврокубках, как возможность обогатиться международным опытом и возможность «засветить» своих игроков. Самый свежий пример – с лидером нападения «Кривбасса» Принсом Аду, который хорошо себя проявил в недавних матчах в Лиге Европы с «Викторией» и пльзенцы оперативно решили вопрос с приобретением ганского легионера.

Что же касается сегодняшнего противостояния, то думаю, что команды будут играть не в оптимальных составах. Все же, у «Бетиса» – комфортное преимущество в два мяча после первого матча, да и разница в классе ощутима. Тем более, что уже 1 сентября «Бетис» встретится в Ла Лиге с «Реалом», а «Кривбасс» – в УПЛ с «Шахтером». Поэтому склоняюсь к тому, что соперники не будут действовать с максимальной выкладкой и севильцы снова отпразднуют викторию – 2:0».

Ранее бывший игрок сборной Украины и «Кривбасса» Александр Паляница поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния украинцев с «Кривбассом».

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Михаил Кополовец Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис Бетис - Кривбасс инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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micha(ZAKARPATTJA)
А якби це був Минай, то Мішко би по другому зараз говорив
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