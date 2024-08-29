Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛЯНИЦА: «Увидим, чего стоит атака Кривбасса без Принса Аду»
Лига конференций
29 августа 2024, 12:23 |
251
0

ПАЛЯНИЦА: «Увидим, чего стоит атака Кривбасса без Принса Аду»

Бывший форвард криворожцев оценил шансы команды Вернидуба в матче против Бетиса

29 августа 2024, 12:23 |
251
0
ПАЛЯНИЦА: «Увидим, чего стоит атака Кривбасса без Принса Аду»
ФК Кривбасс

29 августа в Севилье состоится повторный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций по футболу между «Бетисом» и «Кривбассом». Неделю назад в Пльзене сильнее был испанский клуб – 2:0.

Бывший игрок сборной Украины и «Кривбасса» Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:

– Явный фаворит – «Бетис». И не только потому, что без труда взял верх в первом поединке и, что «Кривбасс» будет выступать без лидера атак Принса Аду, которого неожиданно продали в «Викторию» (Пльзень). Все гораздо проще: «Бетис» представляет испанскую Ла Лигу – одну из сильнейших в Европе и уровень футболистов здесь значительно выше, чем в УПЛ.

Тем не менее, «Кривбасс» еще может на прощание с евросезоном хлопнуть дверью. Поскольку результат уже не будет давить на криворожан, то они могут сыграть в свое удовольствие, а это иногда приносит весомые дивиденды. Посмотрим чего стоит нападение «Кривбасса» без Принса Аду, воспользуется ли кто-то из подопечных Юрия Вернидуба возможностью «засветиться» на международной арене и окажется на заметке у какого-то именитого зарубежного клуба.

Впрочем, можно предположить, что сегодня в составе «Кривбасса» будут ротации. Победить «Бетис» – очень сложно, а уже 1 сентября «Кривбасс» ждет календарный матч чемпионата УПЛ – с «Шахтером». И чтобы в следующем году снова играть в еврокубках надо быть впереди в Украине.

Все же, остается надеяться, что «Кривбасс» в Севилье будет оказывать упорное сопротивление и прервет свою безголевую серию на международной арене. Даже без Принса Аду.

Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между испанским «Бетисом» и украинским «Кривбассом».

По теме:
Езерский определился со своими обязанностями
Сарвет – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тарас МИХАЛИК: «Шапаренко не хватило исполнительского мастерства»
Александр Паляница Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Бетис - Кривбасс инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
Футбол | 29 августа 2024, 09:46 8
Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»

Бывший тренер киевлян прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29 августа 2024, 07:32 9
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги

Украинский вратарь допустил ошибку на тренировке 

«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
Бокс | 28.08.2024, 17:48
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне
Футбол | 29.08.2024, 12:41
Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне
Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Футбол | 29.08.2024, 07:05
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
28.08.2024, 00:01
Бокс
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 231
Футбол
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 12
Футбол
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
28.08.2024, 10:55 2
Бокс
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 166
Футбол
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул
27.08.2024, 09:20 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем