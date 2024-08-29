ПАЛЯНИЦА: «Увидим, чего стоит атака Кривбасса без Принса Аду»

29 августа в Севилье состоится повторный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций по футболу между «Бетисом» и «Кривбассом». Неделю назад в Пльзене сильнее был испанский клуб – 2:0.

Бывший игрок сборной Украины и «Кривбасса» Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:

– Явный фаворит – «Бетис». И не только потому, что без труда взял верх в первом поединке и, что «Кривбасс» будет выступать без лидера атак Принса Аду, которого неожиданно продали в «Викторию» (Пльзень). Все гораздо проще: «Бетис» представляет испанскую Ла Лигу – одну из сильнейших в Европе и уровень футболистов здесь значительно выше, чем в УПЛ.

Тем не менее, «Кривбасс» еще может на прощание с евросезоном хлопнуть дверью. Поскольку результат уже не будет давить на криворожан, то они могут сыграть в свое удовольствие, а это иногда приносит весомые дивиденды. Посмотрим чего стоит нападение «Кривбасса» без Принса Аду, воспользуется ли кто-то из подопечных Юрия Вернидуба возможностью «засветиться» на международной арене и окажется на заметке у какого-то именитого зарубежного клуба.

Впрочем, можно предположить, что сегодня в составе «Кривбасса» будут ротации. Победить «Бетис» – очень сложно, а уже 1 сентября «Кривбасс» ждет календарный матч чемпионата УПЛ – с «Шахтером». И чтобы в следующем году снова играть в еврокубках надо быть впереди в Украине.

Все же, остается надеяться, что «Кривбасс» в Севилье будет оказывать упорное сопротивление и прервет свою безголевую серию на международной арене. Даже без Принса Аду.

Ранее бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между испанским «Бетисом» и украинским «Кривбассом».