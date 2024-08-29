КОЖУШКО: «Серьезно настраиваемся на игру с Бетисом»

Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко рассказал о домашнем матче 4-го тура УПЛ против «Ингульца» (1:1).

– Насколько соскучились по родному стадиону, при поддержке криворожских болельщиков?

– Очень соскучились по Кривому Рогу, болельщикам. Есть постоянные переезды, так, конечно, хотели вернуться домой. Почувствовали поддержку домашних трибун. Фаны создали классную атмосферу, хотим поблагодарить их за это. Жаль, что не удалось подарить им победу.

– Ты забил эффектный гол пяткой. Расскажи, как тебе это удалось?

– Да, неплохой гол. Я работал по ситуации. Побежал под прострел, но передача пошла несколько назад, поэтому оставалось пробивать так, как получилось. Хорошо, что забил, но, к сожалению, этого гола не хватило для трех очков.

– Пропущенный гол в начале. Как он повлиял на игру?

– После гола «Ингулец» провел еще несколько атак, что позволило им почувствовать уверенность. «Кривбасс» создал очень много моментов. Одним словом, сделали все, что нужно для победы. Но не удалось в завершающей стадии.

– Какие мысли перед ответной игрой с «Бетисом»?

– Серьезно настраиваемся на этот матч. Хотим показать хороший футбол и создать сопернику проблемы.