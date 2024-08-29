Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кьеза объяснил, почему покинул Ювентус
Англия
29 августа 2024, 17:32 | Обновлено 29 августа 2024, 18:21
1022
0

Кьеза объяснил, почему покинул Ювентус

Вингер перешел в «Ливерпуль»

29 августа 2024, 17:32 | Обновлено 29 августа 2024, 18:21
1022
0
Кьеза объяснил, почему покинул Ювентус
ФК Ливерпуль. Федерико Кьеза

Звездный новичок «Ливерпуля» Федерико Кьеза рассказал о том, почему покинул «Ювентус», не продлив контракт, который истекал летом 2025 года:

«Хочу внести ясность по поводу проблемы с продлением контракта с «Ювентусом». Я не получал никаких предложений от «Ювентуса» по поводу нового контракта.

Меня проинформировали о том, что я не буду частью проекта еще до начала тренировок с командой».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что новый главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта в услугах Кьезы не нуждался. Туринский клуб получил за игрока всего 15 миллионов евро.

По теме:
Жеребьевка Лиги чемпионов. Соперники для Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал чемпиона Европы
С кем сыграют Мудрик, Зинченко и Миколенко? Жребий 1/16 финала Кубка лиги
Федерико Кьеза Ювентус Ливерпуль
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
Футбол | 28 августа 2024, 19:10 1
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ
В Динамо объяснили, где теперь можно смотреть домашние матчи УПЛ

Канал 2+2 продолжит показ матчей киевлян

Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 29 августа 2024, 18:50 0
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Рапид Вена – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 29 августа в 22:00

Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Футбол | 28.08.2024, 21:00
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Новый формат. Как пройдет жребий еврокубков: соперников определит программа
Футбол | 29.08.2024, 12:30
Новый формат. Как пройдет жребий еврокубков: соперников определит программа
Новый формат. Как пройдет жребий еврокубков: соперников определит программа
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Футбол | 29.08.2024, 07:05
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 14
Бокс
Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют нашей волейбольной сборной?
Украина впервые в Лиге наций: каким будет дебют нашей волейбольной сборной?
28.08.2024, 14:55
Волейбол
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
Будет новый трансферный рекорд? Звезду Реала хотят купить за €500 млн
28.08.2024, 00:49 5
Футбол
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 12
Футбол
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
Экс-чемпион мира Тони назвал трех современных боксеров, которые лучше Усика
28.08.2024, 00:01
Бокс
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
28.08.2024, 10:55 2
Бокс
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем