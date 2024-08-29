Кьеза объяснил, почему покинул Ювентус

Звездный новичок «Ливерпуля» Федерико Кьеза рассказал о том, почему покинул «Ювентус», не продлив контракт, который истекал летом 2025 года:

«Хочу внести ясность по поводу проблемы с продлением контракта с «Ювентусом». Я не получал никаких предложений от «Ювентуса» по поводу нового контракта.

Меня проинформировали о том, что я не буду частью проекта еще до начала тренировок с командой».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что новый главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта в услугах Кьезы не нуждался. Туринский клуб получил за игрока всего 15 миллионов евро.