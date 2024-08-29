Рома готова продать хавбека, который подрался с Де Росси
Бриан Кристанте может продолжить карьеру в «Фиорентине»
Драка с главным тренером «Ромы» Даниэле Де Росси поставила под сомнение будущее Бриана Кристанте в столичном клубе. По информации СМИ, хавбек сборной Италии может продолжить карьеру в «Фиорентине».
Новый главный тренер «Фиалок», Раффаэле Палладино, очень высоко ценит качества Кристанте. Однако 29-летнему хавбеку придется пойти на сокращение зарплаты в случае трансфера. Сейчас он зарабатывает 4 миллиона евро в год.
Кристанте выступает за «Рому» с 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.
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