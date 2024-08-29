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  4. Антон ЦАРЕНКО: «Пришел в Лехию за игровой практикой»
Польша
29 августа 2024, 16:51 |
195
0

Антон ЦАРЕНКО: «Пришел в Лехию за игровой практикой»

Украинский хавбек – об аренде в польский клуб

29 августа 2024, 16:51 |
195
0
Антон ЦАРЕНКО: «Пришел в Лехию за игровой практикой»
ФК Лехия Гданьск. Антон Царенко

Полузащитник «Динамо» Киев Антон Царенко рассказал о том, почему согласился на аренду в польскую «Лехию» (Гданьск):

— Я приехал в Гданьск сразу после окончания межсезонных сборов «Динамо». Команда меня очень хорошо приняла, а Гданьск — хороший город. Я очень рад, что присоединился к клубу с такой богатой историей. У нас общие цели, и мы хотим стремиться к их достижению вместе.

Когда мне поступило предложение присоединиться к «Лехии», я знал, что в этой команде уже есть украинские легионеры. Конечно, их присутствие помогает мне адаптироваться и придает уверенности. Мы лучше понимаем друг друга на футбольном поле.

— В чем разница между «Динамо» и «Лехией»?
— И у «Динамо», и у «Лехии», как и у всех других команде есть свои плюсы и минусы. Прежде всего, я пришел сюда за игровой практикой — в моём возрасте нужно играть. Надеюсь, что я помогу «Лехии», а «Лехия» поможет мне, и мы вместе улучшим свою позицию в чемпионате Польши. Да, сейчас у «Лехии» турнирная ситуация сложная (последнее место в чемпионате Польши после шести туров, — прим. ред.), но я считаю, что у этой команды есть всё для того, чтобы не только подняться выше, но и бороться за места наверху турнирной таблицы.

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Антон Царенко Лехия Гданьск Динамо Киев аренда игрока
Олег Дидух Источник: Динамо Киев от Шурика
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