Антон ЦАРЕНКО: «Пришел в Лехию за игровой практикой»
Украинский хавбек – об аренде в польский клуб
Полузащитник «Динамо» Киев Антон Царенко рассказал о том, почему согласился на аренду в польскую «Лехию» (Гданьск):
— Я приехал в Гданьск сразу после окончания межсезонных сборов «Динамо». Команда меня очень хорошо приняла, а Гданьск — хороший город. Я очень рад, что присоединился к клубу с такой богатой историей. У нас общие цели, и мы хотим стремиться к их достижению вместе.
Когда мне поступило предложение присоединиться к «Лехии», я знал, что в этой команде уже есть украинские легионеры. Конечно, их присутствие помогает мне адаптироваться и придает уверенности. Мы лучше понимаем друг друга на футбольном поле.
— В чем разница между «Динамо» и «Лехией»?
— И у «Динамо», и у «Лехии», как и у всех других команде есть свои плюсы и минусы. Прежде всего, я пришел сюда за игровой практикой — в моём возрасте нужно играть. Надеюсь, что я помогу «Лехии», а «Лехия» поможет мне, и мы вместе улучшим свою позицию в чемпионате Польши. Да, сейчас у «Лехии» турнирная ситуация сложная (последнее место в чемпионате Польши после шести туров, — прим. ред.), но я считаю, что у этой команды есть всё для того, чтобы не только подняться выше, но и бороться за места наверху турнирной таблицы.
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