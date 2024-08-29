29 августа на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме пройдет ответный матч финала квалификации Лиги Европы, в котором Аякс встретится с Ягеллонией. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда Аякс прошлый сезон закончила только на 5-й позиции в Эредивизи. Впрочем, по ходу розыгрыша было обновлено немало антирекордов, и гранд из Амстердама даже находился в зону вылета. Красно-белые должны сейчас как можно заметнее прибавить. И это поручили молодому специалисту Франческо Фариоли.

При нем уже были осечки на внутренней арене, но в Лиге Европы стартовали уверенно, с побед – дважды с Войводиной и в Афинах. Но после 1:0 в Греции нидерландская команда уступила с таким же счетом Панатинаикосу дома (0:1). И только инфарктная серия пенальти с рекордной длительностью позволила выбить соперника. Проиграв потом еще и НАК на внутренней арене, в Белостоке гранд отвел душу. Аякс выиграл у Ягеллонии 4:1, уничтожив интригу. Героем стал Чуба Акпом, к 69-й минуте оформивший хет-трик.

Ягеллония

Клуб Ягеллония в прошлом сезоне впервые за свою более чем столетнюю историю стал чемпионом Польши. До этого были только отдельные, довольно скромные успехи, причем в основном в кубке – и все это за последние годы. Летом Ягеллония дебютировала в Лиге чемпионов и сделала это успешно. Первый соперник – литовский Паневежис – был обыгран максимально уверенно: 4:0 в Литве, 3:1 дома.

Но затом Ягеллония играла против явно более опытного и амбициозного соперника – Буде-Глимт. И ничего не сумела противопоставить норвежцам, проиграв им и дома (0:1), и в гостях (1:4). Уступив потом еще и Краковии в Экстраклассе, Ягеллония вряд ли надеялась на успех в поединке с Аяксом. Польская команда уступила дома Аяксу разгромно (1:4) и теперь едет в Амстердам больше с туристическими целями.

Статистика личных встреч

До прошлого четверга клубы не играли между собой. Первый матч в Лиге конференций закончился победой Аякса 4:1.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не ждет от поляков сюрпризов. Они явно слабее, так что Аякс должен выиграть и на своем поле с форой –2.0 голов (коэффициент – 1.82).