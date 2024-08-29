ОФИЦИАЛЬНО. Рома расторгла контракт с нидерландским защитником
Рик Карсдорп стал свободным агентом
Клуб Артема Довбика, «Рома», официально сообщил о завершении сотрудничества с нидерландским фланговым защитником Риком Карсдорпом. Контракт с 29-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Карсдорп выступал за «Рому» с лета 2017 года. Суммарно провел за «Волков» 157 матчей во всех турнирах, и помог команде выиграть Лигу конференций 2022 года.
В прошлом сезоне Карсдорп принял участие в 28 матчах за «Рому» во всех турнирах, и отличился в них 3 ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.
Напомним, ранее главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси подрался с хавбеком команды Брианом Кристанте.
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