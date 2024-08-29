Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома расторгла контракт с нидерландским защитником
Италия
29 августа 2024, 15:49 | Обновлено 29 августа 2024, 15:53
297
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома расторгла контракт с нидерландским защитником

Рик Карсдорп стал свободным агентом

29 августа 2024, 15:49 | Обновлено 29 августа 2024, 15:53
297
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома расторгла контракт с нидерландским защитником
ФК Рома. Рик Карсдорп

Клуб Артема Довбика, «Рома», официально сообщил о завершении сотрудничества с нидерландским фланговым защитником Риком Карсдорпом. Контракт с 29-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Карсдорп выступал за «Рому» с лета 2017 года. Суммарно провел за «Волков» 157 матчей во всех турнирах, и помог команде выиграть Лигу конференций 2022 года.

В прошлом сезоне Карсдорп принял участие в 28 матчах за «Рому» во всех турнирах, и отличился в них 3 ассистами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

Напомним, ранее главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси подрался с хавбеком команды Брианом Кристанте.

По теме:
Легенда Реала очень близок к переходу в Саудовскую Аравию
Бывший суперталант Днепра-1 нашел себе новый клуб
Тренер Довбика Де Росси подрался с подопечным. Известны детали
Рома Рим расторжение контракта свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Рома
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Мы солидарны с украинским народом». Бетис поддержал Кривбасс
Футбол | 29 августа 2024, 13:59 5
ФОТО. «Мы солидарны с украинским народом». Бетис поддержал Кривбасс
ФОТО. «Мы солидарны с украинским народом». Бетис поддержал Кривбасс

Испанцы вывесили украинский флаг на своем стадионе

Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
Футбол | 29 августа 2024, 09:46 8
Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»
Леонид БУРЯК: «Динамо неплохо было бы иметь в каждой линии по Ярмоленко»

Бывший тренер киевлян прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 29.08.2024, 06:23
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29.08.2024, 07:32
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Теннис | 29.08.2024, 03:53
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 41
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 166
Футбол
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому
28.08.2024, 17:48 12
Бокс
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
27.08.2024, 23:59 36
Футбол
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 232
Футбол
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Не Беккенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
28.08.2024, 07:11 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем